Lutto a Cuneo per Ugo Reppucci, ex magistrato della Corte dei Conti

La comunità di Cuneo in lutto per la scomparsa di Ugo Reppucci, ex magistrato della Corte dei Conti, venuto a mancare all'affetto dei suoi cari all'età di 91 anni.

Noto e stimato per il suo lungo e prestigioso servizio nelle istituzioni, il dottor Reppucci lascia un vuoto soprattutto nel cuore di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato per le sue doti umane e intellettuali.

Lascia la moglie Maria, i figli Ivano e Noemi, il genero Franco, la nuora Magda, l'adorato nipote Nicolò.



Il Santo Rosario sarà recitato nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria domani, domenica 17 maggio alle 17.30.



I funerali, provenienti dalle camere mortuarie del cimitero di Cuneo, saranno celebrati lunedì 18 maggio alle 14.30 nella chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria. Al termine della funzione religiosa, la salma proseguirà per la tumulazione presso il cimitero di Confreria.