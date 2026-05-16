Disorientati in quota con le scarpe da ginnastica: due escursionisti soccorsi sulla Bisalta

Recuperati nel pomeriggio di oggi alle 15.45 due ragazzi tedeschi, di 22 e 23 anni, in scarpe da ginnastica a oltre 2mila metri.



I due avevano lasciato il loro furgone a Vernante stamattina ed erano partiti per un'escursione diretta alla cima Bric Costarossa della Bisalta, nel Comune di Boves. A 300 metri dalla meta si sono, però, persi non ritrovando l'orientamento e hanno dato l'allarme chiamando il 112.





Entrambi stavano bene, quindi è avvenuto il solo recupero ad opera dei vigili del fuoco di Cuneo con la squadra Saf da terra e l'ausilio dell'elicottero Drago dal Nucleo di Torino.



L'intervento si è concluso dopo le 17.30 con il rientro alla vettura dei due a Vernante.