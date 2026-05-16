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Cronaca | 16 maggio 2026, 19:38

Disorientati in quota con le scarpe da ginnastica: due escursionisti soccorsi sulla Bisalta

I due giovani avevano perso l'orientamento a oltre 2.000 metri, a poca distanza dalla cima del Bric Costarossa. Recuperati illesi grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Cuneo e dell'elicottero Drago

Recuperati nel pomeriggio di oggi alle 15.45 due ragazzi tedeschi, di 22 e 23 anni, in scarpe da ginnastica a oltre 2mila metri.

I due avevano lasciato il loro furgone a Vernante stamattina ed erano partiti per un'escursione diretta alla cima Bric Costarossa della Bisalta, nel Comune di Boves. A 300 metri dalla meta si sono, però, persi non ritrovando l'orientamento e hanno dato l'allarme chiamando il 112. 



Entrambi stavano bene, quindi è avvenuto il solo recupero ad opera dei vigili del fuoco di Cuneo con la squadra Saf da terra e l'ausilio dell'elicottero Drago dal Nucleo di Torino.

L'intervento si è concluso dopo le 17.30 con il rientro alla vettura dei due a Vernante.

Sara Aschero

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