Incendio in un tetto a Roccabruna, intervento dei vigili del fuoco di Cuneo e Dronero

Un principio d’incendio ha interessato nella notte il tetto di un’abitazione in località Bruna, nel comune di Roccabruna. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Cuneo e Dronero, che hanno riportato la situazione sotto controllo nel giro di un paio d’ore.

L’allarme è scattato dopo che i proprietari dell’abitazione si sono accorti del problema e hanno chiamato i soccorsi. Il pronto intervento ha evitato conseguenze più gravi e, stando a quanto riferito, non si sono registrati feriti né è stata necessaria alcuna evacuazione.

Il rogo ha interessato la parte del tetto, ma l’azione rapida delle squadre ha permesso di limitare i danni.

La sinergia tra i vigili del fuoco intervenuti da Cuneo e Dronero ha consentito di chiudere l’operazione in tempi contenuti. Un dettaglio che conferma ancora una volta quanto la prima segnalazione di un cittadino possa fare la differenza quando si tratta di scongiurare danni più estesi.