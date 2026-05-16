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Cronaca | 16 maggio 2026, 18:59

Scontro auto-moto sulla SP 7 tra Alba e Bra all'altezza del semaforo "dei macellai"

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi. Ferito il motociclista, soccorso dal 118. Sul posto i vigili del fuoco di Bra e traffico deviato durante le operazioni

Scontro auto-moto sulla SP 7 tra Alba e Bra all'altezza del semaforo &quot;dei macellai&quot;

Moto contro auto sulla SP 7 Alba-Bra in direzione Pollenzo. L'incidente si è verificato intorno alle 16.30 di oggi, sabato 16 maggio, sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco volontari di Bra che si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. 

Il motociclista è stato immediatamente affidato alle cure dell'equipe medica del 118 per gli accertamenti del caso. 

La circolazione è stata interrotta nei pressi del semaforo “dei macellai” e deviata il tempo utile alle operazioni di soccorso fino alla conclusione dell'intervento.

Redazione

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