Scontro auto-moto sulla SP 7 tra Alba e Bra all'altezza del semaforo "dei macellai"

Moto contro auto sulla SP 7 Alba-Bra in direzione Pollenzo. L'incidente si è verificato intorno alle 16.30 di oggi, sabato 16 maggio, sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco volontari di Bra che si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.



Il motociclista è stato immediatamente affidato alle cure dell'equipe medica del 118 per gli accertamenti del caso.



La circolazione è stata interrotta nei pressi del semaforo “dei macellai” e deviata il tempo utile alle operazioni di soccorso fino alla conclusione dell'intervento.