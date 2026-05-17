Busca in piedi per l’Academia Montis Regalis: al teatro civico una serata da tutto esaurito tra rigore barocco e poesia del canto

Grande partecipazione di pubblico e calorosi consensi, ieri sera al teatro civico di Busca, per il concerto dell’Academia Montis Regalis, protagonista di una serata di altissimo profilo culturale e musicale che ha confermato il prestigio internazionale della formazione monregalese. Un appuntamento inserito nel cartellone della rassegna “Musicaè” degli Amici della Musica di Busca, che ancora una volta ha saputo portare in valle Maira un progetto artistico raffinato e di respiro europeo, dedicato alla figura di Charles Burney.

Nel parterre e in platea, insieme a un pubblico numeroso e attento, erano presenti l’assessora alla Cultura Lucia Rosso e il presidente degli Amici della Musica Antonello Lerda, che nei loro interventi introduttivi hanno elogiato l’eccellenza artistica dell’Academia. Entrambi hanno sottolineato come la compagine monregalese sia oggi spesso più conosciuta e apprezzata all’estero e nei principali circuiti musicali internazionali che non sul territorio provinciale, una constatazione espressa con orgoglio, ma anche come invito a valorizzare sempre di più un patrimonio artistico di tale livello.

Il pubblico, preparato e profondamente coinvolto, ha seguito con grande attenzione l’intero programma, immergendosi nel percorso proposto senza perdere un passaggio. Al termine del concerto, lunghi e calorosi applausi hanno salutato gli interpreti, che hanno concesso due bis, suggellando una serata in cui il dialogo tra palco e platea è rimasto intenso dall’inizio alla fine.

Al centro della scena la direttrice Chiara Cattani, alla guida dell’orchestra barocca, ha offerto una prova di grande sensibilità musicale e rigore interpretativo, confermando l’elevato livello della compagine orchestrale formata dai musicisti dell’Academia. La cura del fraseggio, l’attenzione al suono d’insieme e la capacità di tenere sempre vivo il respiro del discorso musicale hanno reso il viaggio proposto in programma un’esperienza di ascolto coesa e avvolgente.

Accanto a lei, il mezzosoprano Arianna Vendittelli – tra le voci più apprezzate nel repertorio barocco e classico – è stata particolarmente applaudita per la brillantezza della sonorità, la raffinatezza interpretativa e la solidità tecnica delle sue esecuzioni. Ogni intervento ha mostrato un controllo perfetto della linea vocale e una forte attenzione alla parola, elementi che hanno permesso di restituire al pubblico tutta la ricchezza espressiva delle pagine affrontate.

Il programma, intitolato “Giro d’Italia” (o “Un viaggio in Italia” nelle comunicazioni ufficiali), ha proposto un affascinante excursus nell’epoca di Charles Burney, considerato il primo grande musicologo della storia della musica. Seguendo idealmente il percorso del suo viaggio nel Bel Paese a fine Settecento, il concerto ha accompagnato il pubblico in un itinerario sonoro tra autori e atmosfere diverse, intrecciando suggestioni storiche, stilistiche e geografiche in un’unica trama musicale.

Per chi non fosse riuscito a trovare posto a Busca, l’Academia Montis Regalis replica il concerto oggi alle 17 nella sala Ghislieri di Mondovì, all’interno della stagione concertistica dell’ente monregalese. Un’ulteriore occasione per lasciarsi accompagnare in questo “Giro d’Italia” barocco, tra pagine rare e capolavori del repertorio, in uno dei luoghi simbolo della vita musicale monregalese.