Una nuova era per Borgo Maira Village di Prazzo



Ci sono luoghi che continuano a vivere grazie all’affetto ed alla tenacia, custodi di una storia e pronti per questo a tracciare una nuova, forte e bellissima.



Con grande emozione, è stata inaugurata nel pomeriggio di ieri, sabato 16 maggio, la nuova gestione del Borgo Maira Village di Prazzo. Formata da giovani ragazzi e ragazze, la struttura offrirà ospitalità e accoglienza nei caratteristici chalet, oltre a un ricco menù presso il risto-pizza della struttura.



Centinaia gli invitati che hanno partecipato all’evento inaugurale. Al taglio del nastro, oltre a tutto lo staff dei Blues Brothers Mountain, erano presenti anche quattro primi cittadini della Valle Maira: il sindaco di Prazzo Gabriele Lice, il sindaco di Stroppo Andrea Salsotto, il sindaco di San Damiano Macra Giorgio Gianti ed il sindaco di Roccabruna Livio Acchiardi.



“Una nuova realtà come questa rappresenta un valore aggiunto non solo per Prazzo, ma per tutta l’Alta Valle Maira”, ha dichiarato il sindaco di Prazzo Lice.



E poi l’applauso, i sorrisi e gli in bocca al lupo allo staff da parte di tutti i presenti. A rendere ieri ancora più suggestiva l’inaugurazione sono state due imponenti statue dei Blues Brothers, rare da vedere e collocate all’ingresso del locale, che hanno regalato un ulteriore tocco suggestivo a questa attesissima apertura.