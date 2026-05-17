“Costruttori di futuro”: gli istituti Vallauri e Ancina di Fossano premiati dal Rotary Club Savigliano, esempi virtuosi di pace positiva e legalità [VIDEO]

Una mattinata di grande valore civile e partecipazione si è tenuta lo scorso 15 maggio nella sala biblioteca dell'Istituto di Istruzione Superiore "Giancarlo Vallauri" di Fossano.

L'occasione è stata la cerimonia di chiusura del Premio “Costruttori di Futuro”, promosso dal Rotary Club Savigliano, con il sostegno del Distretto 2032.

Il Club saviglianese, membro della rete mondiale dei Peace Builder Club (RAGFP), ha voluto valorizzare i percorsi di eccellenza che hanno visto gli studenti impegnati sui temi della pace, della legalità e della solidarietà, assegnando tre Premi per un valore complessivo di 2.000 euro, destinati a supportare le iniziative educative delle classi. Il cuore della cerimonia ha visto la consegna dei premi alle tre classi selezionate, accompagnati dalle motivazioni ufficiali.

Per il Liceo "Giovenale Ancina" – Classe 4ª A Liceo delle Scienze Umane - il premio viene attribuito per la capacità di tradurre i valori di etica e legalità in una visione concreta di cittadinanza, espressa nel percorso: “Legalità: costruire il domani tra etica e responsabilità”.

Per il Liceo "Giovenale Ancina" – Classe 5ª A Linguistico - Il premio viene attribuito per l’alto valore etico e la riflessione sulla Pace dimostrati nel percorso didattico: “La Pace è l’unica strada: vedere il bene possibile nel male reale”.

Per l’Istituto di Istruzione Superiore "Giancarlo Vallauri" – Classe 1ª C del Liceo di Scienze Applicate e due studenti della classe 2 ª B Informatica (Matteo Bonino e Riccardo Verna) il premio viene attribuito per aver testimoniato il valore di “Etica del quotidiano e Pace Positiva: la solidarietà come ponte verso l’altro”.

A margine delle premiazioni, i dirigenti scolastici hanno sottolineato il valore del progetto, a partire dall’ospitante, Paolo Cortese (Istituto Superiore Vallauri): “Le tre categorie su cui abbiamo lavorato e tra loro interrelate, sono la solidarietà, la legalità e la pace. La prima la si può solo costruire, la seconda è un principio di attuazione della solidarietà, mentre la pace è l’esito più felice, purchè vi sia giustizia. La scuola pone dunque le basi per il futuro e per far nascere interiormente queste consapevolezze”.

Il dirigente scolastico Alessandro Parola del Liceo Ancina ha così espresso la sua gratitudine: “Siamo estremamente grati per l’attenzione del Rotary nei confronti della scuola e soprattutto per questi percorsi denominati ‘Costruttori di futuro’. Premiare i costruttori di futuro significa dare il riconoscimento più bello al lavoro quotidiano della scuola che accoglie i ragazzi in età da formazione, per guidarli verso l’età adulta e la cittadinanza attiva”.

Presente anche il sindaco fossanese Dario Tallone, primo sostenitore della legalità: “Il Rotary è sempre stata vicina a tante realtà, in particolare ai giovani. Quando si parla di etica, legalità e pace proprio i giovani del Liceo, soprattutto a quell’età, possono cogliere al meglio questi grandi esempi positivi. Il Rotary Club Savigliano sta facendo tanto per le istituzioni, gli anziani, le comunità e nello specifico per Fossano, essendo collegato al territorio del saviglianese e per questo lo ringrazio vivamente”.

A conclusione dell’incontro (partecipato anche dal socio fondatore Giovanni Pirra e dalla socia Teresa Martorelli) la presidente del Rotary Club Savigliano A.R. 2025-26 Paola De Rosi ha commentato: “Riconoscendo il ruolo cruciale delle giovani generazioni nella costruzione di una società più giusta e pacifica, il progetto ‘Costruttori di Futuro’ si è proposto di coinvolgere gli studenti in attività interattive e un concorso creativo che ha stimolato la riflessione critica, la consapevolezza civica e l’adozione di comportamenti etici e rispettosi della legalità”.