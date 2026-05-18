Mondovì, Luciano Orsi al corso “Tessitori di Sollievo”: un’occasione per parlare di cura etica e dignità

Cura nello Sguardo” porta a Mondovì il corso “Tessitori di Sollievo – Dialoghi tra scienza e diritto”. Questo importante evento è stato organizzato con i patrocini dell’ASL CN1, del Comune di Mondovì e in collaborazione con la Federazione Cure Palliative (FCP). Nel corso dell’incontro, Luciano Orsi, che nel corso della sua lunga carriera ha ricoperto incarichi di rilievo come Vicepresidente della Società Italiana di Cure Palliative (SICP) e membro del Consiglio Direttivo della Federazione Cure Palliative (FCP), porterà la propria esperienza professionale offrendo uno sguardo sulla dimensione clinica e istituzionale delle cure palliative.

Il corso si svolgerà il 4 giugno 2026, dalle 8:30 alle 14:00, presso il Teatro Baretti di Mondovì. L’iniziativa nasce dall’esigenza di riflettere su un tema fondamentale: come garantire sollievo e dignità alle persone che vivono malattie gravi o progressive, con un approccio che metta davvero al centro la persona, le sue scelte e i suoi valori. Nel suo intervento, Orsi approfondirà in particolare gli aspetti etici e giuridici delle cure palliative, alla luce della Legge 219/2017. Le decisioni assistenziali, infatti, non sono solo cliniche: riguardano l’informazione al paziente, il consenso informato, la possibilità di rifiutare trattamenti, la rimodulazione delle terapie e il rispetto delle volontà, sia attuali sia anticipate. Temi che richiedono una forte integrazione tra competenze sanitarie, sensibilità etica e riferimenti normativi. “Tessitori di Sollievo” è un evento formativo Aziendale n.131 ASL CN1 e, allo stesso tempo, un momento divulgativo aperto alla cittadinanza. L’obiettivo è offrire un’occasione di aggiornamento e confronto che unisca competenze cliniche, etiche e giuridiche, promuovendo un modello di cura fondato sulla condivisione delle scelte, in alternativa a logiche ancora troppo paternalistiche. In questo contesto, strumenti come il consenso informato, la pianificazione condivisa delle cure e le disposizioni anticipate di trattamento diventano centrali per garantire un’assistenza realmente rispettosa dell’autonomia della persona.

La presenza del dott. Orsi arricchisce l’incontro con un contributo di alto valore, offrendo spunti concreti per comprendere come costruire percorsi di cura proporzionati, evitando trattamenti futili o sproporzionati e orientando le decisioni verso il reale beneficio per il paziente. «Abbiamo accolto con pieno favore la proposta dell’associazione “La Cura nello Sguardo” alla luce dell’attualità e dell’importanza delle tematiche affrontate» il commento del sindaco della Città di Mondovì Luca Robaldo. «Il grado di maturazione di una Comunità passa anche attraverso momenti di formazione-informazione come quelli proposti dal corso “Tessitori di Sollievo” che porterà a Mondovì professionisti di fama nazionale chiamati a riflettere sull’articolato concetto di cura e sulle sue varie declinazioni. Come Amministrazione comunale, allora, non possiamo che supportare con convinzione proposte similari, capaci di guardare alla libertà individuale e al benessere della persona, fondamentali per una società rispettosa delle scelte e delle decisioni dei singoli».

La partecipazione è rivolta a operatori sanitari e cittadinanza, con registrazione online richiesta per la gestione delle presenze e il rilascio dell’attestato di partecipazione. “Tessitori di Sollievo” vuole essere un momento di confronto e di costruzione collettiva, un invito a riflettere su come la cura possa essere più consapevole, più condivisa e più rispettosa, anche nelle fasi più delicate della vita. I posti sono limitati, l’ingresso è libero ma la prenotazione è obbligatoria tramite il sito della Cura nello Sguardo www.lacuranellosguardo.it dove potrete trovare tutte le informazioni.