Savigliano, ottimo riscontro per le "Oasi della Salute" [FOTO]

Bilancio positivo anche a Savigliano per la giornata di prevenzione svoltasi oggi in 15 piazze piemontesi. Alla Crosa' Neira Sono state 134 le persone sottoposte a screening (discussione interattiva con personale sanitario sulla prevenzione cardiovascolare, parametri vitali, circonferenza vita, controllo glicemia ed assetto lipidico, elettrocardiogramma, valutazione diabetologica e dietistica, colloquio con i farmacisti ospedalieri, valutazione del rischio cardiologico e refertazione ECG), eseguiti 25 ecocardiogrammi, 24 ECO TSA.

Dall’esame di screening: 6 pazienti sono stati collocati in ambulatorio di cardiologia per approfondimenti diagnostici, 36 hanno avuto indicazione a ulteriore controllo dell’assetto lipemico e glucidico, 18 inviati al curante con indicazione a monitorizzazione pressoria a domicilio o rimodulazione di terapia anti ipertensiva.

Tutte le associazioni (Amici dell'Ospedale di Savigliano, Fondazione Nuovo Ospedale di Savigliano-Saluzzo- Fossano, associazione diabetici) hanno fatto un loro intervento; Cuore in Mente ha effettuato una dimostrazione molto partecipata di BLS-D, il 118 ha spiegato l’importanza del ruolo e dell’intervento sul tema specifico.

Tutte le palestre presenti hanno illustrato e dato dimostrazione delle loro specifiche attività nell’ambito del cardio-fitness (due interventi per palestra) Interazione continua e risposta a specifiche domande della cittadinanza.

E' intervenuto l'assessore Marco Gallo. In mattinata all'inaugurazione erano presenti il sindaco di Savigliano Antonello Portera, il direttore generale dell'Asl Cn1 Giuseppe Guerra con il direttore sanitario di Azienda Monica Rebora, il direttore dei dipartimenti Medico Specialistico Michele de Benedictis, il direttore Dipsa Anna Maddalena Basso. E primari, medici, infermieri, oss del dipartimento.

In collegamento video l'assessore regionale della Sanita' Federico Riboldi.

In sala loop di video sulla prevenzione preparati da cardiologi, neurologi, diabetologi.