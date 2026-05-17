Savigliano entra in contatto con profumi, benessere e natura a “QuintEssenza 2026” [FOTOGALLERY]

Savigliano sta vivendo in queste ore con un ottimo pubblico e per la diciassettesima volta, l’emozione di immergersi tra la magia dei fiori, delle piante, delle spezie, dei profumi e delle arti più disparate racchiuse in tante bancarelle per il centro della Città. L’evento di “QuintEssenza” caratterizzerà tutta la giornata domenicale di oggi, 17 maggio e interesserà principalmente corso Roma, via Torino, piazza Santarosa e via Sant’Andrea.

L’appuntamento consentirà al pubblico di riscoprire la bellezza della natura, di lasciarsi avvolgere da atmosfere delicate e da aromi che parlano di benessere e armonia.

Il tutto si traduce in un sapere botanico e in tradizioni che affondano nel tempo.



Il centro storico si è animato con la presenza di espositori, artigiani, vivaisti e produttori a sostegno della sostenibilità, della qualità e del legame profondo con la natura.



