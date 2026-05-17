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Savigliano entra in contatto con profumi, benessere e natura a “QuintEssenza 2026” [FOTOGALLERY]
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Eventi | 17 maggio 2026, 12:32

Savigliano entra in contatto con profumi, benessere e natura a “QuintEssenza 2026” [FOTOGALLERY]

Una domenica, quella odierna, che sta registrando tanto pubblico nel centro storico, avvolti da profumi di essenze, fiori e piante, nonchè catturati dalla presenza di vari espositori

Savigliano sta vivendo in queste ore con un ottimo pubblico e per la diciassettesima volta, l’emozione di immergersi tra la magia dei fiori, delle piante, delle spezie, dei profumi e delle arti più disparate racchiuse in tante bancarelle per il centro della Città. L’evento di “QuintEssenza” caratterizzerà tutta la giornata domenicale di oggi, 17 maggio e interesserà principalmente corso Roma, via Torino, piazza Santarosa e via Sant’Andrea. 

L’appuntamento consentirà al pubblico di riscoprire la bellezza della natura, di lasciarsi avvolgere da atmosfere delicate e da aromi che parlano di benessere e armonia. 

Il tutto si traduce in un sapere botanico e in tradizioni che affondano nel tempo.


Il centro storico si è animato con la presenza di espositori, artigiani, vivaisti e produttori a sostegno della sostenibilità, della qualità e del legame profondo con la natura. 


 

Cristiano Sabre

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