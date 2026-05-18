Cavallerleone, musica e solidarietà per il Burkina Faso

Grande partecipazione venerdì 15 maggio al salone parrocchiale di Cavallerleone, dove si è svolta una serata corale benefica finalizzata alla raccolta fondi per sostenere il progetto scolastico “La culla degli sfollati”, attivo nella città di Kaya, in Burkina Faso, e promosso dall’associazione “Noi con Voi Odv”.

La generosità del pubblico ha permesso di raccogliere complessivamente 1.385 euro, somma che sarà destinata interamente al progetto educativo in Burkina Faso.

L’iniziativa ha l'obiettivo concreto e importante: garantire istruzione, materiale didattico e un pasto quotidiano ai bambini delle sei classi sostenute dal progetto, oltre a offrire supporto agli insegnanti. Un aiuto prezioso per dare ai più piccoli la possibilità di costruire un futuro più dignitoso e ricco di speranza.

Ad animare la serata sono stati i cori “Cantoria Davide Damilano” di Cavallerleone, il coro “L’amore più grande” con le realtà di Sangiu Savigliano, Duomo di Fossano, Madonna dell’Olmo e Casalgrasso, insieme alla Cantoria “Giovanni Paolo II” di Cervignasco.

Le formazioni corali rappresentavano sei comunità parrocchiali – Savigliano, Fossano, Madonna dell’Olmo, Casalgrasso, Cavallerleone e Cervignasco – appartenenti a tre diocesi: Torino, Cuneo-Fossano e Saluzzo.



