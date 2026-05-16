Il Teatro dei Ragazzi: “Il dono di un sorriso” martedì 26 maggio al teatro sociale di Alba

Al Teatro Sociale “Giorgio Busca” di Alba, la serata di martedì 26 maggio è dedicata alle scuole che includono nel loro percorso didattico il teatro educativo e sociale.

L’edizione del Teatro dei Ragazzi ricorda quest’anno Fiorenza Gabiati con il memorial “Il dono di un sorriso”. Fiorenza, scomparsa a 41 anni a causa di una rara malattia genetica, ha lasciato un segno indelebile in chi l'ha conosciuta, conservando sempre la luce del suo sorriso nonostante le sfide della disabilità.

Dalle ore 21:00 si alterneranno momenti di spettacolo e di riflessione. Sul palco salirà anche lo scrittore e cabarettista Lello Marangio, nella duplice veste di zio di Fiorenza e presidente della giuria. Un invito aperto gratuitamente a tutta la cittadinanza per condividere un momento in cui l'arte si fa dono e l'inclusione diventa realtà.

Ad arricchire l’atmosfera saranno le note dell'Orchestra di 4AM della sezione musicale del Liceo “Leonardo da Vinci” di Alba. Un ritorno simbolico molto forte, poiché proprio in questo istituto, nel 1998, Fiorenza iniziò il suo percorso scolastico come prima studentessa con disabilità inserita in una scuola superiore della città.

Il culmine della serata sarà la premiazione delle tre migliori rappresentazioni, scelte per l'originalità dei testi, la creatività scenografica e la capacità di narrare messaggi profondi. I premi, consistenti in buoni per l’acquisto di materiale scolastico, sono offerti dalla Fondazione FIDAPA.



