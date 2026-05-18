Cuneo, Emmaus dona oltre 3mila euro ad Ariaperta per sostenere i detenuti più poveri del carcere [FOTO]

La vendita straordinaria dei mercatini Emmaus di Boves, Cuneo e Mondovì di sabato 16 maggio ha realizzato 3.747,00 euro già inviati all'associazione "Ariaperta" di Cuneo a sostegno dei detenuti più in difficoltà del capoluogo.

L'iniziativa è stata preceduta venerdì 15 maggio da un incontro pubblico nei locali di Emmaus a Boves con Paolo Romeo, Presidente di Ariaperta, per fare il punto sulla situazione carceraria in generale e su quella di Cuneo in particolare.

"Il quadro che ne è venuto fuori è stato di una realtà desolante, riferiscono dalla Emmaus. Strutture vetuste , sovraffollamento, difficoltà a fare valere diritti essenziali come la salute e la dignità spesso anche solo per una cattiva organizzazione. In questo contesto sono in aumento i casi sociali, la detenzione obbligata e senza alternative per mancanza di alloggio e di risorse materiali da parte dei reclusi più poveri e con disagio, in aumento anche il disagio psichico e i suicidi. Essere poveri o con disagio ti espone nella vita ad una doppia condanna che non ha alternative di rieducazione come dovrebbe essere costituzione alla mano e di mancanza dei diritti fondamentali. In questo quadro desolante continua a beneficio di queste persone la collaborazione tra Emmaus Cuneo e Ariaperta per l'accoglienza nella comunità di Boves e per il sostegno economico e umano alle persone recluse più povere e più in difficoltà. Emmaus Cuneo ringrazia tutti quelli che hanno partecipato e collaborato alle iniziative".

In calendario altre iniziative in programma: dal 12 al 14 a giugno ci sarà "Emmaus in festa" presso il mercato coperto di piazza seminario a Cuneo e dal 26 luglio al 9 agosto presso la comunità di Boves il campo di volontariato internazionale per cui sono già aperte le iscrizioni ( www.emmauscuneo.it ), tra queste due iniziative una vendita straordinaria a luglio per il Myanmar dilaniato dalla guerra civile.