Monchiero, celebrata la figura di padre Paolo Abbona [FOTO]

Mercoledì 13 maggio 2026 si è svolto a Monchiero un importante momento di approfondimento storico, culturale e spirituale dedicato alla figura del missionario monchierese padre Paolo Abbona, protagonista del volume “Consigliere e diplomatico alla corte birmana. La straordinaria vita del missionario padre Paolo Abbona”, scritto da Anna Maria Abbona Coverlizza.

La giornata si è aperta alle ore 17 presso la Parrocchia della Beata Vergine del Rosario con la Santa Messa presieduta da S. E. R. Monsignor Marco Brunetti, Vescovo di Alba. Successivamente, nel salone attiguo, si è tenuto l’incontro pubblico affidato alla regia del sindaco Filippo Costa.

Sono intervenuti Filippo Costa, Sindaco di Monchiero, Erika Vitale, Direttrice esecutiva di MedAcross, la Sen. Albertina Soliani, Presidente onoraria di Amicizia Italia-Birmania e Anna Maria Abbona Coverlizza, autrice del volume e pronipote del missionario.

Presenti anche i consiglieri comunali Mauro Bernocco, Davide Milano, Silvia Bosone, Giovanni Boschis, Gianfranco Clerico, Rosangela Conterno e Walter Rovella.

Nel suo intervento, il sindaco Filippo Costa ha espresso grande orgoglio per il riconoscimento di padre Paolo Abbona come uno dei più illustri cittadini monchieresi, partito dalla Regione Lupa per dedicare la propria vita alla scoperta, all’evangelizzazione e al dialogo con il mondo birmano dove ha contribuito alla costruzione di scuole, collegi e ospedali; ricordando l’importanza del ricordo del missionario quale stimolo ed ispirazione per i giovani.

Anna Maria Abbona Coverlizza ha sottolineato l’eccezionale preparazione culturale del missionario: dalla medicina, all’astronomia, fino alla conoscenza delle lingue. Al suo arrivo in Birmania, infatti, padre Paolo Abbona conosceva già sei lingue e dimostrò notevoli capacità diplomatiche nel dialogo con l’Impero Britannico.

Particolarmente apprezzato dal pubblico il grande e approfondito lavoro di ricerca svolto dalla scrittrice Anna Maria Abbona Coverlizza, che ha saputo ricostruire con rigore storico e sensibilità umana la straordinaria vicenda di padre Paolo Abbona.

S. E. R. Monsignor Marco Brunetti ha elogiato la figura di padre Paolo Abbona quale importante riferimento del cattolicesimo e modello di dedizione, fede e servizio per tutta la comunità monchierese.

L’intervento di Erika Vitale, Direttrice esecutiva di MedAcross, ha posto l’attenzione sulla difficile situazione vissuta dalla popolazione del Myanmar, offrendo ai presenti un quadro chiaro e concreto dei bisogni umanitari del territorio. MedAcross opera, infatti, in diverse aree del mondo a supporto delle popolazioni colpite da conflitti e prive di adeguata assistenza sanitaria.

Molto apprezzato l’intervento della Sen. Albertina Soliani, Presidente onoraria di Amicizia Italia-Birmania, che ha ricordato quanto il ruolo della diplomazia e della politica siano fondamentali nella prevenzione e nella risoluzione dei conflitti internazionali lasciando ai presenti numerosi spunti di riflessioni sulla necessità di agire in aiuto delle popolazioni in difficoltà.

Un sentito ringraziamento è rivolto anche a Roberto Abbona, pronipote del missionario, figura di riferimento nell’attività parrocchiale a sostegno di don Bruno, don Mario e del diacono Nicolò. Appassionato fotografo, Roberto Abbona ha inoltre donato alcuni preziosi scatti dell’evento.

Al termine dell’incontro, il sindaco Filippo Costa, coadiuvato dall’assessore Mauro Bernocco, ha consegnato un omaggio floreale ad Anna Maria Abbona Coverlizza a nome dell’intero Consiglio Comunale.

La serata si è conclusa con un momento conviviale offerto dall’Amministrazione Comunale e dalla Panetteria pasticceria Botto di Monchiero con “Vin d’honneur” curato e donato dalla Cantina Marziano Abbona di Dogliani.