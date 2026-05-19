Alba, nello stabile di Piana Biglini acquistato dal Comune cinque alloggi destinati all’housing sociale

Sono stati inaugurati questa mattina, martedì 19 maggio, in via Garelli a Piana Biglini, i cinque alloggi destinati al progetto di housing sociale rivolto a persone con disabilità promosso dal Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero, dal Comune di Alba e dall’Atc Piemonte Sud nell’ambito del PNRR Missione 5 “Inclusione e Coesione”.

All’incontro erano presenti il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il sindaco di Alba Alberto Gatto, l’assessora alle Politiche sociali Donatella Croce, la Garante comunale dei diritti delle persone con disabilità Orsolina Bonino, il presidente del Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero Gianfranco Bordone e il presidente di Atc Piemonte Sud Leonardo Prunotto insieme ai beneficiari del progetto, alle famiglie, agli operatori sociali e ai rappresentanti degli enti coinvolti.

L’intero stabile, a rischio degrado, era stato acquistato dal Comune di Alba nel 2022 e affidato alla gestione dell’Atc Piemonte Sud intervenuta attivando risorse del Superbonus e proprie con una spesa complessiva di circa 677mila euro per efficientare e rendere assegnabili gli alloggi.

Cinque di questi, attraverso il Consorzio Socio Assistenziale e grazie a 537mila euro di fondi Pnrr, sono stati destinati a un progetto di housing sociale e assegnati a nove beneficiari. Gli appartamenti sono stati dotati di sistemi di domotica e tecnologie per la connettività sociale, con l’obiettivo di favorire autonomia abitativa, sicurezza e inclusione.

Accanto alla dimensione abitativa, il progetto ha previsto un importante percorso educativo, sociale e lavorativo: i beneficiari sono stati accompagnati verso esperienze di tirocinio, inserimento occupazionale e sviluppo delle competenze per la gestione autonoma della quotidianità, grazie al lavoro integrato del Consorzio Socio Assistenziale e della rete territoriale.

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessora alle Politiche sociali Donatella Croce dichiarano: “Quello presentato oggi è un progetto che dimostra concretamente il valore della collaborazione tra istituzioni pubbliche diverse che, lavorando insieme, riescono a costruire opportunità reali per le persone. Comune di Alba, Consorzio Socio Assistenziale e ATC Piemonte Sud hanno condiviso obiettivi, competenze e responsabilità per dare vita non soltanto a nuovi alloggi, ma a veri percorsi di autonomia e inclusione sociale. Ringraziamo tutti gli enti, gli operatori, i volontari e le famiglie che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante risultato. È giusto inoltre ricordare che questo percorso nasce da un investimento e da un progetto avviato dalla precedente Amministrazione comunale. Questo intervento rappresenta un modello di inclusione che mette davvero al centro la persona e le sue capacità e, al tempo stesso, di rigenerazione urbana”.

“Questo progetto - dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - è perfettamente coerente con la direzione che, come Regione, abbiamo deciso di seguire, perché il tema della casa e quello dell’autonomia delle persone devono camminare insieme. In questi mesi abbiamo messo il piano casa tra le priorità della nostra agenda, anche destinando 36 milioni di euro, individuati attraverso la riprogrammazione del Fesr, all’housing sociale e al recupero degli alloggi pubblici. Perché avere una casa significa poter costruire autonomia, lavoro, relazioni e quindi anche dignità personale. Qui ad Alba tutto questo sta già succedendo: ci sono ragazzi che lavorano, che imparano a gestire la quotidianità e famiglie che vengono accompagnate in un percorso vero. Ed è questo il lavoro che vogliamo continuare a fare come istituzioni, insieme ai territori e agli enti che ogni giorno seguono queste persone”.

“Grazie al contributo del PNRR e la collaborazione tra tutti gli Enti coinvolti, grazie al lavoro degli operatori, l’impegno dei beneficiari e delle loro famiglie siamo ora in grado di dimostrare che, lavorando insieme, è possibile sostenere l’autonomia personale e la realizzazione dei progetti di vita di persone con disabilità - commenta il presidente del Consorzio socio assistenziale Alba Langhe Roero Gianfranco Bordone -. E’ un risultato importante che ci invita a proseguire con maggior impegno su questa strada, insieme ai nostri partner, per ampliare questo tipo di opportunità al maggior numero possibile di persone”.

Il presidente di ATC Piemonte Sud Leonardo Prunotto, nel riconoscere come l’intervento sia stato attuato per decisione e merito del predecessore Paolo Caviglia, puntualizza: “I cinque alloggi realizzati grazie ai fondi del PNRR ottenuti dal Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero vanno a completare una più ampia iniziativa che ha visto il Comune di Alba acquisire l’intero stabile e l’ATC Piemonte Sud intervenire – attivando risorse del Superbonus e proprie con una spesa complessiva di circa euro 677.000 – per efficientare e rendere assegnabili gli alloggi ubicati ai pieni superiori dello stabile di via Garelli, recuperandoli completamente, a favore delle fasce più fragili della cittadinanza, ed evitando che il fabbricato cadesse nel degrado”.