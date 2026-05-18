Revello inaugura la nuova mensa scolastica e il campetto polivalente

Una giornata di festa, partecipazione e futuro quella vissuta venerdì 15 maggio a Revello, dove sono stati inaugurati la nuova mensa scolastica della Scuola Primaria e il rinnovato campo polivalente in viale della Rimembranza. Due opere pensate per i più giovani e realizzate anche grazie ai contributi della Regione Piemonte, con l’obiettivo di offrire spazi moderni, sicuri e accoglienti dedicati alla crescita, alla socialità e allo sport.

La nuova mensa, ricavata nei locali seminterrati della scuola ‘Dante Alighieri’, potrà ospitare fino a 152 studenti in ambienti funzionali e completamente rinnovati. Contestualmente è stato restituito ai revellesi anche il campo polivalente, completamente riqualificato con aree dedicate a calcetto, basket, ping-pong e ginnastica a corpo libero.

L’inaugurazione è stata accompagnata dalla partecipazione attiva degli studenti, protagonisti con brani musicali e con l’esposizione delle loro opere artistiche allestite negli spazi scolastici. Momento particolarmente emozionante è stato il messaggio letto dai ragazzi durante la cerimonia.

“Oggi inauguriamo due luoghi importanti della nostra scuola: la mensa e il campetto. Per qualcuno possono sembrare semplicemente degli spazi, ma per noi bambini e ragazzi sono posti dove ogni giorno cresciamo, impariamo e condividiamo momenti felici - hanno detto gli studenti. - La mensa è il luogo dove ci sediamo insieme, raccontiamo le nostre giornate, ridiamo e impariamo a stare con gli altri. Non è solo il posto dove si mangia, ma rappresenta un momento di amicizia e condivisione. Il campetto invece è il posto della gioia e del movimento. Qui possiamo correre, giocare, fare squadra e divertirci. È uno spazio dove impariamo anche il rispetto, la collaborazione e il valore dello stare insieme. Grazie perché ci avete regalato luoghi belli, sicuri e accoglienti”, hanno concluso i ragazzi e le ragazze.

L’Amministrazione comunale attraverso le parole del sindaco Paolo Motta ha espresso riconoscenza verso tutti coloro che hanno collaborato alla concretizzazione dei progetti. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Regione Piemonte e ai rappresentanti presenti alla cerimonia: il presidente Alberto Cirio, il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia e il consigliere regionale Mauro Calderoni.

Grazie ai fondi regionali sono stati stanziati 360 mila euro per la realizzazione della nuova mensa scolastica e 120 mila euro per la riqualificazione dell’area sportiva.

Un riconoscimento è stato rivolto anche alla precedente Amministrazione comunale del sindaco Daniele Mattio che aveva avviato il percorso partecipando ai bandi e creando le condizioni necessarie per la realizzazione degli interventi.

Parole di apprezzamento sono state espresse inoltre per i progettisti, l’Ufficio Tecnico comunale, le imprese esecutrici e tutti i collaboratori coinvolti nei lavori. Un ringraziamento speciale è stato dedicato anche alle cuoche Giorgia Cortese e Desirèe Allocco, che ogni giorno preparano i pasti per gli studenti della nuova mensa con professionalità e attenzione.

Alla cerimonia erano presenti oltre al sindaco Paolo Motta, la vice Antonella Rolle, gli assessori Denise Allasia, Katia Disderi e Gianni Moino con alcuni consiglieri comunali. Assieme a loro amministratori e sindaci del territorio e il luogotenente Patrizio Sau, comandante della stazione Carabinieri di Revello.

“L’inaugurazione – dicono dall’amministrazione comunale - non rappresenta soltanto la conclusione di due interventi pubblici, ma l’inizio di nuove opportunità per bambini e ragazzi, che potranno vivere questi spazi come luoghi di incontro, crescita, sport e condivisione”.