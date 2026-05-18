A Moretta si conclude il progetto di educazione stradale per le classi quinte della Primaria

Si è concluso il progetto di educazione stradale che ha coinvolto gli alunni delle classi 5ª A e 5ª B della scuola Primaria di Moretta, realizzato in collaborazione con la polizia locale e il Comune.

Durante il primo incontro in classe, le vigilesse Margherita e Daniela hanno affrontato insieme ai bambini i principali temi legati alla sicurezza stradale, ripassando le regole da rispettare come pedoni, ciclisti e utilizzatori indiretti di veicoli. Grande attenzione è stata dedicata alla segnaletica verticale e orizzontale, alle protezioni e ai comportamenti corretti da adottare sulla strada.

Il momento conclusivo del progetto si è svolto martedì scorso con una passeggiata didattico-educativa per le vie di Moretta. Accompagnati dalle agenti della polizia locale, gli alunni hanno potuto osservare direttamente segnali, divieti e norme stradali, trasformando così la lezione teorica in un’esperienza pratica e coinvolgente.

Al termine dell’attività, rientrati a scuola, il sindaco Gianni Gatti insieme alla polizia locale ha consegnato a ciascun alunno un diploma per aver partecipato con profitto al progetto di educazione stradale.

Le insegnanti hanno espresso un sentito ringraziamento al Comune e alla polizia locale per la disponibilità e la preziosa collaborazione dimostrata durante l’iniziativa.