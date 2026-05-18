Verduno, Enrico Borghi ha presentato il libro "Sotto attacco"

Sabato 16 maggio, nelle antiche cantine municipali di Verduno, Mimmo Galeasso e la sindaca Marta Giovannini hanno presentato il libro “Sotto attacco” di Enrico Borghi, giornalista con una lunga esperienza amministrativa come sindaco di Vogogna, e oggi senatore, membro del Copasir, appassionato di storia contemporanea.

L’autore ha fatto una interessantissima analisi del mondo globale di oggi, del nuovo assetto mondiale, dei diversi equilibri fra le varie potenze Usa, Russia e Cina, nell’era di oggi che, come disse nel 1988 Giovanni Agnelli in modo quasi profetico, si conferma "l’era del Pacifico".

Un lungo viaggio fra passato , presente e futuro in cui l’autore si chiede quale sarà il ruolo dell’Europa.

L’appuntamento culturale è proseguito domenica pomeriggio, sempre nelle antiche cantine, con la presentazione del libro "La dov’è vanno a morire i cani" di Federico Raviolo.