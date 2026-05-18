Estate Ragazzi di Verzuolo, giochi, amicizie e campi scuola per i giovani del territorio

Il Comune, in collaborazione con le Parrocchie locali, rinnova anche per il 2026 l’appuntamento con l’Estate Ragazzi, il progetto dedicato ai più giovani che unisce gioco, socializzazione, crescita personale e nuove amicizie. L’iniziativa è rivolta ai bambini dai 6 anni, frequentanti la classe prima della scuola primaria, fino ai ragazzi di 14 anni iscritti alla terza classe della scuola secondaria di primo grado.

Le attività prenderanno il via il 29 giugno e proseguiranno per quattro settimane, fino a venerdì 24 luglio, con un ricco calendario di proposte sul territorio pensate per coinvolgere bambini e ragazzi in momenti educativi e ricreativi.

Accanto alle giornate estive tornerà anche l’esperienza dei campiscuola in alta quota nella frazione Castello di Pontechianale. Sono previsti due turni: dal 5 al 10 luglio per gli alunni di terza, quarta e quinta della scuola primaria e dal 12 al 17 luglio per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

Per presentare nel dettaglio il progetto e coinvolgere le famiglie, è stato organizzato un incontro informativo aperto a tutti nella Sala Arroyito di Palazzo Drago. L’appuntamento è per venerdì 22 maggio alle 18,15, occasione durante la quale saranno illustrati logistica, costi, modulistica e il programma completo dell’Estate Ragazzi.

Grande attenzione sarà dedicata anche alla formazione educativa dei giovani attraverso il corso animatori, che partirà nel mese di maggio e sarà guidato dagli educatori del territorio. Il percorso comprenderà diversi incontri e un weekend formativo al mare per favorire la collaborazione e lo spirito di squadra tra i partecipanti.

Il corso sarà aperto anche agli animatori del Grest di Villanovetta, in programma da domenica 14 giugno a sabato 27 giugno presso l’oratorio della frazione. L’iscrizione al corso animatori sarà obbligatoria per poter partecipare all’esperienza educativa estiva.