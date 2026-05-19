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Cronaca | 19 maggio 2026, 08:42

Quindicimila litri d'acqua l'ora per spegnere il rogo che ha divorato mille rotoballe a Niella Tanaro

Ancora in corso le operazioni di smassamento e bonifica dell'incendio divampato nel pomeriggio di ieri in località Fornello

Quindicimila litri d'acqua l'ora per spegnere il rogo che ha divorato mille rotoballe a Niella Tanaro

A Niella Tanaro, in località Fornello, sono ancora al lavoro le squadre dei vigili del fuoco di Mondovì e di Ceva, impegnati a spegnere gli ultimi sussulti del devastante rogo che, divampato nel pomeriggio di ieri, ha distrutto tre tensostrutture e circa mille rotoballe di fieno e paglia custodite all'interno. 

Al momento il rogo risulta domato ma si deve procedere con lo smassamento e la bonifica, per evitare che possa rigenerarsi, eventualità tutt'altro che remota. 

L’allarme è scattato alle 16.20. Sul posto hanno operato squadre dei Vigili del Fuoco da Mondovì con autobotte e Aps, da Ceva con Aps e da Morozzo con autobotte.

Enorme l'impiego di acqua, stimato in circa 15 mila litri all'ora. Indispensabile, per i rifornimenti, il supporto logistico dell'amministrazione e in particolare del sindaco, sul posto anche per sostenere la famiglia colpita da questo grave incendio.

Fortunatamente avvenuto in un campo isolato, lontano da abitazioni e strutture sensibili. 

Le operazioni di bonifica proseguiranno per buona parte della giornata. 

Barbara Simonelli

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