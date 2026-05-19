Quindicimila litri d'acqua l'ora per spegnere il rogo che ha divorato mille rotoballe a Niella Tanaro

A Niella Tanaro, in località Fornello, sono ancora al lavoro le squadre dei vigili del fuoco di Mondovì e di Ceva, impegnati a spegnere gli ultimi sussulti del devastante rogo che, divampato nel pomeriggio di ieri, ha distrutto tre tensostrutture e circa mille rotoballe di fieno e paglia custodite all'interno.

Al momento il rogo risulta domato ma si deve procedere con lo smassamento e la bonifica, per evitare che possa rigenerarsi, eventualità tutt'altro che remota.

L’allarme è scattato alle 16.20. Sul posto hanno operato squadre dei Vigili del Fuoco da Mondovì con autobotte e Aps, da Ceva con Aps e da Morozzo con autobotte.

Enorme l'impiego di acqua, stimato in circa 15 mila litri all'ora. Indispensabile, per i rifornimenti, il supporto logistico dell'amministrazione e in particolare del sindaco, sul posto anche per sostenere la famiglia colpita da questo grave incendio.

Fortunatamente avvenuto in un campo isolato, lontano da abitazioni e strutture sensibili.

Le operazioni di bonifica proseguiranno per buona parte della giornata.