Celle Macra, non ce l’ha fatta Michele Girardo: morto all’ospedale di Cuneo dopo lo schianto a Busca

Lo schianto nella notte tra sabato e domenica, le condizioni subito gravissime, la speranza. Tutto si è spento appena 24 ore dopo, tra domenica 17 e lunedì 18 maggio: non ce l’ha fatta Michele Girardo, il giovane di 21 anni residente a Celle Macra rimasto gravemente ferito nel violento incidente stradale avvenuto all’alba di domenica lungo la provinciale 155, alle porte di Busca.

L’incidente si era verificato intorno alle 5.20 sul cavalcavia in direzione Villafalletto. La dinamica dello schianto è ancora in fase di accertamento, ma secondo una prima ricostruzione Michele viaggiava a bordo di una Fiat Panda che si è scontrata frontalmente con un Suv Mercedes. Il conducente del Suv è rimasto praticamente illeso, mentre le condizioni del giovane erano apparse fin da subito molto gravi.

Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118 che avevano trasportato Michele d’urgenza al pronto soccorso del Santa Croce con ambulanza medicalizzata. Nonostante i tentativi dei medici, il 21enne è deceduto intorno alle 4 del mattino, dopo quasi un giorno di ricovero.

La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito tutta la valle Maira, dove la famiglia Girardo è molto conosciuta e stimata. Michele lascia il padre Mauro, la madre Mariangela Mattalia e le sorelle Celine e Nicole.

Profondo il cordoglio espresso dal sindaco di Macra, Michele Fortunato, che ricorda il giovane con parole cariche di commozione: “La notizia della sua perdita ha colpito profondamente l’intera comunità. Michele era un ragazzo conosciuto e stimato in tutta la valle, così come la sua famiglia, da sempre apprezzata per la gentilezza, la disponibilità e il forte legame con il territorio.

A soli 21 anni se ne va una giovane vita legata ai valori più autentici della nostra montagna. Michele amava profondamente l’alpeggio, il lavoro con le sue mucche e quella vita semplice e genuina che rappresenta una parte importante della nostra identità.

In un momento di così grande dolore, tutta la comunità si stringe con affetto attorno alla famiglia, condividendone il lutto e il profondo senso di smarrimento per una perdita tanto ingiusta quanto difficile da accettare”.

La data dei funerali di Michele Girardo non è ancora stata fissata.