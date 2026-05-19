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Curiosità | 19 maggio 2026, 08:53

Donne per la Granda: 16 anni per il sodalizio al femminile guidato da Debora Cappellino e Giovanna Tealdi

In festa tutte le 404 socie impegnate quotidianamente per far crescere il territorio e il welfare della provincia

Il direttivo di Donne per la Granda, riunitosi il 16 maggio scorso a Cussanio

Il direttivo di Donne per la Granda, riunitosi il 16 maggio scorso a Cussanio

Donne per la Granda ha spento 16 candeline. In piena fase evolutiva, ma non ancora maggiorenne, l’associazione tutta al femminile fondata da Giovanna Tealdi ha accresciuto il suo profilo nel corso degli anni, diventando sempre più attiva.

Oggi, chi si avvicina al sodalizio trova una realtà che ha fatto dell’interazione con le altre associazioni del territorio, della promozione culturale e della solidarietà sociale i suoi punti di forza.

Dalla presidente in carica Debora Cappellino alla presidente onoraria Giovanna Tealdi, fino a tutte le 404 socie, l’anniversario del 10 maggio è stato dunque l’occasione per ripercorrere la storia dell’associazione e le attività svolte, ricordando anche quelle donne che hanno fatto grande la provincia e il Piemonte.

Silvia Gullino

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