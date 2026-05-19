Bra, festa della Madonna del Buon Consiglio nella chiesa di San Giovanni Lontano

Tempo di festa a Bra, che si prepara a celebrare la Madonna del Buon Consiglio nella chiesa di San Giovanni Lontano (antica chiesa pievania, attestata nel secolo XIII).
La Santa Messa è in programma sabato 30 maggio, alle ore 16.30, con il ricordo di tutti i defunti del borgo, che rientra sotto la parrocchia di Sant’Antonino Martire.
Questo tradizionale appuntamento di fede sarà preceduto da un Triduo di preparazione, che prevede la recita del Rosario, alle ore 20.30, nei giorni di mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 maggio.
Volete sapere una curiosità? Nella chiesa di San Giovanni Lontano si trova un affresco raffigurante la “Madonna in trono con Bambino”, databile anteriormente al 1431. È il più antico dipinto conservato in Bra (Fonte: Bra, da Sant’Andrea vecchio alle chiese conventuali e parrocchiali).