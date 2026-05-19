Ad Alba è tempo di "Circonomia": dal 21 al 23 maggio tre giorni di incontri, idee e futuro

Mancano pochi giorni al via dell’undicesima edizione di Circonomia, il Festival dedicato all’economia circolare e alla transizione ecologica promosso da AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale) in collaborazione con la Cooperativa ERICA e GMI (Greening Marketing Italia), in programma dal 21 al 23 maggio.

Per tre giorni il centro storico di Alba ospiterà incontri, dialoghi, spettacoli e momenti di approfondimento dedicati ai grandi temi del presente: crisi climatica, geopolitica, energia, sostenibilità, informazione e rapporto tra ambiente ed economia. Un programma ricco di ospiti nazionali e internazionali che porterà in città alcune delle voci più autorevoli del panorama scientifico, culturale e giornalistico italiano. Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti e aperti al pubblico previa iscrizione qui: https://www.eventbrite.it/o/46269896813

Il Festival si aprirà giovedì 21 maggio alle 17 alla Sala Beppe Fenoglio con un evento dedicato ai temi della circolarità, del riciclo e del ruolo strategico delle materie prime seconde negli equilibri economici globali, con ospiti come Edo Ronchi ed Elisa Tonda. Seguirà alle 18,30 un confronto dedicato alle città e alle sfide della sostenibilità urbana con amministratori locali provenienti da diverse realtà italiane come Ascoli Piceno, Pordenone e Cuneo.

Alle 21 spazio a uno degli appuntamenti più attesi dell’intera edizione: “L’Italia e l’Ambiente negli ultimi 30 anni”, evento speciale organizzato in occasione del trentennale della Cooperativa ERICA, realtà albese nata nel 1996 e oggi attiva a livello nazionale nei campi della comunicazione ambientale, dell’educazione alla sostenibilità e della progettazione ambientale. Sul palco si alterneranno ospiti provenienti dal mondo delle istituzioni, dell’impresa, della cooperazione internazionale, della ricerca, dello sport e della cultura, in un racconto collettivo dedicato all’evoluzione del rapporto tra ambiente e società negli ultimi tre decenni. A chiudere la serata saranno Edo Ronchi e Luca Mercalli.

Venerdì 22 maggio, il Festival entrerà nel vivo del dibattito pubblico a partire 18 all’Arena Guido Sacerdote: il climatologo Antonello Pasini dialogherà con Roberto Giovannini e Roberto Cavallo sulle cause e le conseguenze della crisi climatica, mentre il giornalista e analista geopolitico Dario Fabbri approfondirà il tema della competizione internazionale per energia e materie prime insieme a Roberto Della Seta. La giornata si concluderà con un appuntamento dedicato all’ecoansia e al rapporto tra giovani e futuro.

Sabato 23 maggio al mattino spazio anche alla partecipazione attiva con Spazzamondo, la grande iniziativa collettiva di cura dell’ambiente urbano promossa da Fondazione CRC. A partire dalle 16 all’Arena Guido Sacerdote, il programma intreccerà sostenibilità, cultura e spiritualità a partire dalla figura di San Francesco, con incontri dedicati al cibo, agli elementi naturali e al rapporto tra uomo e ambiente con ospiti come Fulvio Marino e Vito Mancuso. Gran finale in serata, sempre all’Arena, con Vincenzo Schettini, protagonista di un appuntamento capace di unire divulgazione scientifica e linguaggi accessibili al grande pubblico.

Il programma completo è disponibile sul sito www.circonomia.it

L’organizzazione comunica inoltre che l’evento previsto il 5 giugno presso il Teatro Sociale “G. Busca” di Alba con il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Giovanni Melillo è rinviato al mese di settembre a causa di improrogabili impegni istituzionali del Procuratore. La nuova data sarà comunicata nelle prossime settimane. Le iscrizioni all’evento già pervenute verranno considerate valide anche per la nuova data.