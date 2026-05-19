 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 19 maggio 2026, 13:37

Ad Alba è tempo di "Circonomia": dal 21 al 23 maggio tre giorni di incontri, idee e futuro

Eventi gratuiti in città con Luca Mercalli, Antonello Pasini, Dario Fabbri, Vito Mancuso, Vincenzo Schettini, Fulvio Marino, Edo Ronchi ed Elisa Tonda

Ad Alba è tempo di &quot;Circonomia&quot;: dal 21 al 23 maggio tre giorni di incontri, idee e futuro

Mancano pochi giorni al via dell’undicesima edizione di Circonomia, il Festival dedicato all’economia circolare e alla transizione ecologica promosso da AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale) in collaborazione con la Cooperativa ERICA e GMI (Greening Marketing Italia), in programma dal 21 al 23 maggio.

Per tre giorni il centro storico di Alba ospiterà incontri, dialoghi, spettacoli e momenti di approfondimento dedicati ai grandi temi del presente: crisi climatica, geopolitica, energia, sostenibilità, informazione e rapporto tra ambiente ed economia. Un programma ricco di ospiti nazionali e internazionali che porterà in città alcune delle voci più autorevoli del panorama scientifico, culturale e giornalistico italiano. Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti e aperti al pubblico previa iscrizione qui: https://www.eventbrite.it/o/46269896813

Il Festival si aprirà giovedì 21 maggio alle 17 alla Sala Beppe Fenoglio con un evento dedicato ai temi della circolarità, del riciclo e del ruolo strategico delle materie prime seconde negli equilibri economici globali, con ospiti come Edo Ronchi ed Elisa Tonda. Seguirà alle 18,30 un confronto dedicato alle città e alle sfide della sostenibilità urbana con amministratori locali provenienti da diverse realtà italiane come Ascoli Piceno, Pordenone e Cuneo.

Alle 21 spazio a uno degli appuntamenti più attesi dell’intera edizione: “L’Italia e l’Ambiente negli ultimi 30 anni”, evento speciale organizzato in occasione del trentennale della Cooperativa ERICA, realtà albese nata nel 1996 e oggi attiva a livello nazionale nei campi della comunicazione ambientale, dell’educazione alla sostenibilità e della progettazione ambientale. Sul palco si alterneranno ospiti provenienti dal mondo delle istituzioni, dell’impresa, della cooperazione internazionale, della ricerca, dello sport e della cultura, in un racconto collettivo dedicato all’evoluzione del rapporto tra ambiente e società negli ultimi tre decenni. A chiudere la serata saranno Edo Ronchi e Luca Mercalli.

Venerdì 22 maggio, il Festival entrerà nel vivo del dibattito pubblico a partire 18 all’Arena Guido Sacerdote: il climatologo Antonello Pasini dialogherà con Roberto Giovannini e Roberto Cavallo sulle cause e le conseguenze della crisi climatica, mentre il giornalista e analista geopolitico Dario Fabbri approfondirà il tema della competizione internazionale per energia e materie prime insieme a Roberto Della Seta. La giornata si concluderà con un appuntamento dedicato all’ecoansia e al rapporto tra giovani e futuro.

Sabato 23 maggio al mattino spazio anche alla partecipazione attiva con Spazzamondo, la grande iniziativa collettiva di cura dell’ambiente urbano promossa da Fondazione CRC. A partire dalle 16 all’Arena Guido Sacerdote, il programma intreccerà sostenibilità, cultura e spiritualità a partire dalla figura di San Francesco, con incontri dedicati al cibo, agli elementi naturali e al rapporto tra uomo e ambiente con ospiti come Fulvio Marino e Vito Mancuso. Gran finale in serata, sempre all’Arena, con Vincenzo Schettini, protagonista di un appuntamento capace di unire divulgazione scientifica e linguaggi accessibili al grande pubblico.

Il programma completo è disponibile sul sito www.circonomia.it

L’organizzazione comunica inoltre che l’evento previsto il 5 giugno presso il Teatro Sociale “G. Busca” di Alba con il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Giovanni Melillo è rinviato al mese di settembre a causa di improrogabili impegni istituzionali del Procuratore. La nuova data sarà comunicata nelle prossime settimane. Le iscrizioni all’evento già pervenute verranno considerate valide anche per la nuova data.

C. S.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium