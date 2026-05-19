L'Alba Music Festival negli scatti d'autore di Bruno Murialdo

Verrà inaugurata giovedì 21 maggio alle ore 18 presso Spazio Corso Torino 18 la mostra che il fotografo Bruno Murialdo ha dedicato alla nota rassegna "Alba Music Festival".

Memoria storica del territorio, artista eclettico e spirito libero, Murialdo ha accompagnato con la sua arte e la sua amicizia le oltre venti edizioni del Festival: una continua ricerca poetica e una sensibilità pittorica, per rendere immortale l’istante espressivo e dare una forma visiva alla creazione musicale.

Centinaia, se non migliaia, i musicisti catturati dal suo fermo immagine, testimonianza di esecuzioni musicali destinate a sedimentare nell’inconscio del pubblico.

Corso Torino 18, spazio di benessere multidisciplinare, che interpreta l’arte come visione e necessità dell’essere umano, incontra Alba Music Festival attraverso una sorta di affinità elettiva, accogliendo in questa occasione, e mettendo a disposizione del pubblico, una carrellata di opere di Bruno Murialdo. Opere che coprono oltre un ventennio: musica cristallizzata nell’immagine, che ci accompagna in un percorso di evoluzione umana ed artistica.

Bruno Murialdo ha collaborato come freelance con numerose testate giornalistiche nazionali e internazionali. Il suo archivio rappresenta una straordinaria testimonianza storica che attraversa gli anni Settanta, Ottanta e Novanta, con reportage dedicati all’America Latina — in particolare Cuba, Argentina e Cile — agli Stati Uniti, alla Russia e all’Africa. Con uno sguardo sensibile e coerente, ha raccontato la Langa degli anni Settanta, documentandone la profonda trasformazione fino ai giorni nostri. Numerosi anche i reportage dedicati a scrittori e registi del Novecento. Nel corso della sua carriera ha collaborato assiduamente con Sandro Bolchi nei suoi primi sceneggiati televisivi e ha maturato importanti esperienze nel mondo del cinema. In Italia ha lavorato per oltre trent’anni con La Stampa e la Repubblica, oltre a collaborare con molte testate internazionali. È autore di diciotto libri, alcuni dei quali hanno contribuito a far conoscere nel mondo le bellezze delle Langhe, sua terra d’adozione. Accanto alla fotografia, anche la pittura e il disegno fanno parte della sua ricerca artistica: molte sue opere appartengono oggi a collezioni private. La fotografia, però, rimane la forma espressiva che lo accompagna fin da giovanissimo: raccontare la vita nel suo scorrere quotidiano è la sua più grande passione, oltre che il linguaggio artistico che sente più vicino. Da ventitré anni collabora con Alba Music Festival: le immagini realizzate per i musicisti sono diventate nel tempo manifesti, copertine e vere icone della musica classica contemporanea.

La mostra è visitabile sino al 2 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 20:00. Sabato su prenotazione. Tel. 0173.045808. www.corsotorino18.it