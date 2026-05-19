Drink Art sta per tornare: a luglio via Roma diventa il palcoscenico dell’estate cuneese

L’estate a Cuneo si avvicina e con lei torna uno degli appuntamenti più attesi del calendario cittadino.

Sta per tornare Drink Art, il format che ha contribuito a dare nuova energia alle serate estive, trasformando Via Roma in un percorso vivo, musicale e partecipato nel cuore della città.

A luglio la storica via del centro si riaccenderà con un’atmosfera fatta di musica, intrattenimento e momenti di socialità diffusa. Non un evento concentrato in un unico punto, ma un’esperienza urbana continua che si sviluppa lungo tutta la strada, coinvolgendo e valorizzando ogni tratto di via Roma.

Drink Art nasce con un’idea semplice ma ambiziosa: riportare le persone a vivere il centro storico in modo diretto e condiviso. Nel tempo è diventato un appuntamento riconoscibile, capace di contribuire a ridefinire il modo di vivere le serate in città.

Anche per questa edizione, via Roma sarà il fulcro del progetto. I locali aderenti Bar 800, Café 44, Côni Veja Bonfante, Kora Bistrot, Caffè Bruno e Cocktail Bar Apotheke proporranno drink dedicati e nuove proposte pensate per l’occasione e stanno già lavorando a iniziative speciali che renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente. Lungo la via si alterneranno postazioni musicali con DJ set che accompagneranno il flusso della serata. L’obiettivo è creare un ambiente dinamico, dove la musica diventa filo conduttore e il momento dell’aperitivo si trasforma in un’esperienza diffusa.

Drink Art rappresenta inoltre un’importante occasione di valorizzazione per le attività del centro storico, che partecipano attivamente al progetto contribuendo a creare un sistema integrato di accoglienza e intrattenimento. Una collaborazione che rafforza il legame tra le diverse realtà del territorio e contribuisce a rendere l’esperienza del pubblico più completa e coinvolgente.

L’edizione 2026 porterà con sé nuove idee, contenuti e collaborazioni che verranno svelati progressivamente, ma lo spirito rimane invariato: trasformare Via Roma in un luogo di incontro, energia e partecipazione durante le serate estive.

Le date ufficiali e il programma completo saranno comunicati nelle prossime settimane attraverso i canali ufficiali dell’evento. Saranno comunque interessati i venerdì di luglio, dal 3 al 31.

Drink Art torna a confermare la vitalità del centro storico cuneese, trasformando Via Roma in uno spazio condiviso dove musica, socialità e partecipazione ridisegnano il modo di vivere le serate estive in città.