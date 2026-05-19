Cherasco si prepara per il secondo dei Walking Tour 2026

Il secondo appuntamento con i i Walking Tour di Cherasco è domenica 31 maggio, alle 16.30: nel mese tradizionalmente consacrato alla Madonna, si terrà un itinerario sul culto mariano, intitolato “Il culto mariano a Cherasco tra spiritualità e simbolismo”. Tra immagini sacre ed ex-voto, i visitatori potranno indagare il legame profondo tra la comunità e la Vergine, in un intreccio di arte e devozione secolare.

Questa passeggiata guidata offrirà ai partecipanti l’opportunità di immergersi in un percorso che intreccia fede, arte e tradizione, alla scoperta dei luoghi in cui la devozione mariana ha lasciato tracce profonde nel tessuto urbano e culturale della città. Attraverso racconti, aneddoti e spiegazioni storico-artistiche, verranno messi in luce i significati simbolici legati alle immagini della Vergine, le testimonianze architettoniche e le espressioni di spiritualità che nei secoli hanno contribuito a definire l’identità di Cherasco.

I Walking Tour si configurano così come vere e proprie esperienze di scoperta lenta e consapevole: passeggiate guidate pensate per valorizzare il patrimonio cittadino attraverso uno sguardo attento alla storia, all’arte e ai dettagli meno evidenti. Non solo monumenti e luoghi noti, ma anche scorci suggestivi, atmosfere particolari e storie spesso dimenticate, che restituiscono al visitatore un’immagine autentica e coinvolgente della città. Partecipare significa concedersi un momento per osservare Cherasco con occhi nuovi, lasciandosi guidare in un viaggio che unisce conoscenza e emozione, tra bellezza, memoria e identità.

L'iniziativa, pensata sia per i turisti che per i residenti desiderosi di riscoprire il proprio patrimonio, punta a valorizzare l'armonia tra lo spazio pubblico e le dimore storiche, spiegando come la geometria perfetta della città abbia influenzato la vita e lo sviluppo della comunità cheraschese.