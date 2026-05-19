La Scuola Comunale di Musica di Mondovì inaugura la rassegna dei saggi conclusivi dell’anno scolastico

La Scuola Comunale di Musica di Mondovì presenta la rassegna dei saggi conclusivi dell’anno scolastico 2025/26 con un ricco ed articolato calendario di appuntamenti dedicati alla valorizzazione del percorso formativo degli allievi e dell’attività didattica della scuola.

Gli eventi, a ingresso libero, si svolgeranno presso l’Aula Magna della Scuola di Musica, la Sala Ghislieri, la Sala Pugnani e il Teatro Baretti, offrendo al pubblico un’ampia panoramica delle attività musicali proposte: dal pianoforte al violino, dal canto lirico e moderno alla musica d’insieme, fino alle formazioni orchestrali e alle band.

La rassegna rappresenta un’importante occasione di condivisione con la cittadinanza e testimonia il lavoro svolto durante l’anno accademico dagli studenti e dai docenti della Scuola Comunale di Musica, realtà storica del territorio e parte integrante dell’Academia Montis Regalis.

Calendario dei saggi

Venerdì 22 maggio – ore 18.00 | Aula Magna

Lezione aperta di vocalità della docente Elena Scamuzzi, dedicata alla presentazione del percorso didattico della scuola e rivolta alle famiglie e a quanti desiderino conoscere l’offerta formativa in vista delle iscrizioni al prossimo anno scolastico.

Lunedì 25 maggio – ore 18.00 | Aula Magna

Saggio della classe di chitarra del docente Mattia Caritè.

Martedì 26 maggio

ore 18.00 | Sala Pugnani

Esibizione delle classi di pianoforte della docente Anna Chiara Toselli e di violoncello del docente Leonardo Lisa, con la partecipazione dei gruppi di musica da camera.

ore 18.00 | Aula Magna

Saggio delle classi di canto moderno della docente Bianca Lombardo e di chitarra elettrica del docente Matteo Corazza.

ore 21.00 | Teatro Baretti

Concerto della Band del Liceo, coordinata dal docente Igor Giuffrè.

Mercoledì 27 maggio – ore 18.00 | Sala Pugnani

Saggio delle classi di pianoforte della docente Laura Giordano, di fisarmonica della docente Vasilisa Bloknina e di violino della docente Lucia Fossati.

Giovedì 28 maggio – ore 18.00 | Aula Magna

Saggio della classe di arpa della docente Elisabetta Isoardi.

Venerdì 29 maggio | Sala Pugnani

ore 17.30

Esibizione della classe di pianoforte della docente Anna Chiara Toselli.

ore 18.45

Concerto delle classi di pianoforte della docente Laura Giordano, di violino della docente Lucia Fossati e dei gruppi di musica da camera.

Venerdì 5 giugno – ore 17.30 | Sala Pugnani

Saggio della classe di canto lirico della docente Maria Claudia Bergantin.

Lunedì 8 giugno – ore 18.00 | Aula Magna

Concerto finale delle Band della Scuola Comunale di Musica, coordinate dal docente Mattia Caritè.

Venerdì 12 giugno – ore 21.00 | Sala Ghislieri

Concerto conclusivo della Scuola Comunale di Musica con la partecipazione del Coro di Voci Bianche, del Coro Giovanile, dell’Orchestra della Scuola e degli studenti solisti distintisi nel corso dell’anno accademico. Direzione del Maestro Maurizio Fornero.

I saggi di fine anno costituiscono un momento significativo del percorso educativo e artistico degli studenti, offrendo l’opportunità di confrontarsi con il pubblico e di valorizzare il lavoro svolto durante l’anno. L’occasione da l’opportunità per chi vuole avvicinarsi allo studio della musica di conoscere i nostri docenti e i nostri percorsi formativi ed avere tutte le informazioni delle attività che si stanno programmando per l’imminente estate e il prossimo anno scolastico.