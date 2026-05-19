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Eventi | 19 maggio 2026, 12:29

“Racconti di Corti”: Fossano si trasforma un’arena di storia e tradizioni visitando i suggestivi Palazzi storici della Città [FOTO]

Domenica scorsa 17 maggio si sono svolte le visite guidate, a cura dell’associazione Cicerone, alla scoperta dei Palazzi Santa Giulia, Daviso, Costaforte, Burgos, della sede Soms, dell’Hostello Sacco e del Palazzo del Comandante La festa culturale è proseguita con l’esibizione degli Sbandieratori e l’aperitivo della Pro loco in piazza Castello

Hostello Sacco

Hostello Sacco

Domenica 17 maggio Fossano si è trasformata in una vera e propria “arena storica” a disposizione di tanti visitatori, in occasione della seconda edizione di “Racconti di Corti – Storie Fossanesi”. I sette i cortili e i palazzi storici hanno aperto infatti le porte a tutti per l’intera giornata, grazie alle guide volontarie dell’associazione Cicerone.

 Erano sette in tutto le antiche eccellenze eccezionalmente a disposizione di tutti i cultori dell’arte, della cultura e della tradizione locale: dai palazzi Santa  GiuliaDavisoCostaforteBurgos, passando ai cortili dell’Hostello Sacco, della Fondazione CRF e della Soms.

Il punto di ritrovo per la partenza coincideva con Piazza Castello, per poi proseguire all’interno della sede della Soms - Società di Mutuo Soccorso Artisti e Operai. La visita è proseguita con la scoperta del cortile di Palazzo Costaforte, residenza risalente al 1600 di proprietà dell’allora giurista Giovenale Costaforte.

Il viaggio è continuato con la visita di Palazzo Burgos, che ospita attualmente la Fondazione Fossano Musica, ex convento francescano, poi ricostruito nel 1700.

Grande interesse hanno anche riscosso lo storico Palazzo del Comandante (sede attuale di immenso valore artistico della Fondazione CRF, in quanto depositario di tante opere di valore inestimabile)Palazzo Santa Giulia e Palazzo Daviso.

Palazzo Santa Giulia è stata l’altra grande residenza ammirata, risalente al Quattracento, con restauri in stile neogotico. Infine l’Hostello Sacco, sede che fu del geologo Federico Sacco.

La giornata di cultura e di festa si è conclusa con lo spettacolo degli Sbandieratori e Musici Principi d’Acaja in piazza Castello, seguito da un aperitivo organizzato dalla Pro Loco.

Antichi mestieri in Borgo Sant'Antonio

Antichi mestieri in Borgo Sant'Antonio

Palazzo Santa Giulia

Palazzo Santa Giulia

Palazzo Burgos

Palazzo Burgos

Palazzo del Comandante

Palazzo del Comandante

Cristiano Sabre

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