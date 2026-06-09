Freequence Saluzzo: tre nuove serate tra musica, spettacoli e divertimento

Dopo il grande successo della Notte Rosa di venerdì 5 giugno, Freequence Saluzzo torna ad animare il centro cittadino con tre nuove serate all’insegna della musica, dello spettacolo e del divertimento.

Gli appuntamenti con gli aperitivi musicali continuano venerdì 12 giugno, venerdì 26 giugno e venerdì 3 luglio. La città per l’occasione si trasforma in un grande palcoscenico musicale a cielo aperto. Con 20 postazioni musicali in contemporanea e un ricco programma che coinvolgerà artisti, musicisti, DJ e locali del centro. Non mancheranno musica dal vivo, DJ set, artisti di strada, animazioni dedicate ai bambini con gonfiabili, truccabimbi, manipolazione di palloncini e giochi tradizionali, oltre a numerose proposte gastronomiche tra aperitivi e cene.

Freequence Saluzzo si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell'estate saluzzese, capace di unire musica, cultura e intrattenimento per un pubblico di tutte le età.

Gianpiero Bravo assessore alle attività produttive: «Freequence Saluzzo si conferma un appuntamento molto atteso e apprezzato, capace di portare musica, animazione e queste nuove serate rappresentano un'importante opportunità per vivere la città, sostenere le attività commerciali e offrire momenti di svago e divertimento a tutti, giovani, famiglie e turisti. L'amministrazione Comunale ringrazia e continuerà a sostenere, tutti coloro che hanno contribuito nell'organizzazione, in particolare il Ccn con la continua collaborazione della Fondazione Bertoni"

Massimo Rea presidente del Centro commerciale naturale: «Come Ccn Saluzzo crediamo fortemente in iniziative come questa, che sostengono il commercio, favoriscono la partecipazione delle famiglie e dei giovani rendendo Saluzzo una città sempre più viva, attrattiva e dinamica. Dopo il successo della Notte Rosa, siamo particolarmente soddisfatti di poter proporre altre tre serate che coinvolgeranno l'intero centro cittadino, creando opportunità per le attività economiche e occasioni di incontro per tutti".

IL PROGRAMMA

Ecco il programma completo:

Montmartre Pub + Blackout – Eclipse Radio

Bar Corona Grossa – DJ Faber Moreira

Caffè della Vittoria – OCC Takes Control (DJ set)

Caffè Pellico – Anisa (DJ set)

Mixology / Tiffany Cafè – Dj Cly

Piazzetta Cafè – DJ Edgar Gallan

Incanto – Jean Pierre Music Design (DJ set)

Turn Over – Pop Chord Trio (musica live) + Davide Lasina (dj set)

Caffè Principe / Caffè del Centro / Pizzeria Piedigrotta – Baracca & Baccano (DJ set) +

Just In Trio (musica live)

Le Bute – Bart Fingers (musica live)

La Granda Pub – Rosso Malpelo (musica live)

Il Baricentro Pub – DJ Wop

Bar Crystal – DJ Romeo

Caffè del Duomo – Outkey (DJ set)

Dublino Cafè – DJ Dario Viale

Loreana Gelateria / Armando e Griselda – DJ Michele Iacovelli

Laboratorio del Gusto / Gelateria La Romana – DJ Fede

Prestige – DJ Alessandro Schiffer

Il Salotto / #NoPrice – Magister Jam (musica live)

Ristorante Belli e Buoni / Livia Il Gelato Naturale / Aroma e Amici – Sergio Marrone (DJ set)

Interno Due in Piazza Risorgimento – DJ Paul Scaletta + Tommaso Martina

FREEDANCE - spettacolo di danza itinerante

Gonfiabili, bolle giganti, trucca bimbi, manipolazione palloncini e giochi di una volt