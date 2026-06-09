Buon compleanno Unesco

Un emozionante concerto di Chiara Galiazzo, una delle voci più riconoscibili, raffinate e intense della musica italiana, animerà una serata speciale all’insegna della condivisione, dove bellezza, eleganza e professionalità si intrecceranno per regalare al pubblico un’esperienza autentica e carica di emozione.

È questo il programma dei festeggiamenti previsti per sabato 20 giugno al Castello di Grinzane Cavour per il dodicesimo anniversario del riconoscimento dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato a Patrimonio dell’Umanità tutelato dall’UNESCO.

La manifestazione è organizzata dall’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, in collaborazione con la Regione Piemonte, l’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato, l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e altre importanti organizzazioni territoriali.

L’evento è caratterizzato dalla presenza dei banchi di assaggio dei produttori aderenti al progetto “Filiera corta nel Castello UNESCO”, con degustazioni in abbinamento ai prestigiosi vini del territorio, finalizzato a incentivare lo sviluppo di filiere corte nei mercati locali, promosso della Regione Piemonte e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, attraverso l'intervento SRG07.1.

L’ingresso al concerto, in programma alle ore 21.30, è libero e gratuito previa compilazione del modulo predisposto dagli organizzatori e pubblicato sul sito www.castellogrinzane.com o utilizzando il seguente link: ACCREDITO CONCERTO.

“Abbiamo organizzato un importante momento di condivisione per un evento che ha consacrato le nostre colline a meta di viaggio per un turismo enogastronomico qualificato, proveniente da ogni parte del mondo – commentano Roberto Bodrito, presidente dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, e i vicepresidenti Alberto Gatto e Gianfranco Garau, rispettivamente sindaci di Alba e Grinzane Cavour –. Siamo orgogliosi che il Castello di Grinzane Cavour sia tra i siti protagonisti di una bella festa, con un’artista d’eccellenza, in un clima di grande entusiasmo e partecipazione, che celebra l’importanza del riconoscimento internazionale che ha coinvolto tutto il territorio”.

Chiara Galiazzo, classe 1986, è una delle voci più riconoscibili e raffinate della musica italiana.

Nata a Padova e cresciuta artisticamente a Milano, unisce talento naturale, studio e una forte identità personale. La sua carriera esplode con la vittoria di X Factor 2012, conquistando pubblico e critica grazie a un approccio autentico e a una straordinaria forza interpretativa.

Il singolo “Due respiri”, scritto da Eros Ramazzotti, diventa rapidamente multiplatino, confermando l’affetto del pubblico.

Da allora Chiara ha pubblicato quattro album in studio che le portano 3 dischi di oro e 7 dischi di platino. Ha partecipato a tre edizioni del Festival di Sanremo – 2013, 2015 e 2017 – portando sempre brani di grande impatto emotivo e musicale.

Chiara unisce classicità e contemporaneità, riuscendo a emozionare chi ama la tradizione della canzone italiana e chi cerca sonorità moderne e innovative.

Ha conquistato un pubblico trasversale, parlando a più generazioni senza mai perdere autenticità.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti come Fiorella Mannoia, Eros Ramazzotti, Ermal Meta, Mika, J-Ax e Andrea Guerra.

La sua voce è potente, versatile e immediatamente riconoscibile, capace di trasmettere emozione in ogni interpretazione. Si esibisce in teatri, festival e contesti internazionali, sempre con eleganza e professionalità. Chiara combina presenza scenica, tecnica vocale, sensibilità artistica e ironia offrendo spettacoli emozionanti e coinvolgenti. Ogni progetto racconta una crescita coerente e sorprendente, mostrando capacità di rinnovarsi senza perdere identità.