Marene, in scena “Amiamoci e partiamo”: teatro e crescita per i più giovani

È andato in scena ieri (lunedì 9 giugno) lo spettacolo “Amiamoci e partiamo”, esito del quarto laboratorio teatrale promosso dall’associazione di genitori “La Baracca dei Birbanti” e diretto da Giuseppe Porcu. Protagonisti i ragazzi dagli 11 ai 14 anni, che hanno partecipato con entusiasmo al percorso e portato sul palco una rappresentazione intensa e partecipata.

Il lavoro teatrale ha affrontato tematiche profonde, dimostrando la capacità dei più giovani di avvicinarsi con sensibilità e consapevolezza a contenuti impegnativi. Il laboratorio ha inoltre favorito la creazione di un gruppo coeso, in cui ciascun partecipante ha potuto esprimersi liberamente, trovando uno spazio di ascolto, confronto e crescita personale.

La prima rappresentazione è stata proposta a un pubblico di coetanei, banco di prova particolarmente significativo e non privo di emozione. Nonostante le iniziali difficoltà, i ragazzi sono riusciti a superare le proprie insicurezze, ottenendo un riscontro positivo. In serata lo spettacolo è stato replicato, dopo un momento condiviso tra prove e convivialità.

L’organizzazione del laboratorio ha richiesto impegno e costanza, ma il risultato finale ha confermato il valore educativo e sociale dell’iniziativa, capace di coniugare divertimento e formazione in un contesto a misura di ragazzo. L’associazione ha ribadito l’intenzione di proseguire il progetto anche nei prossimi anni.

Intanto è in programma per sabato 13 giugno l’evento “Facciamo fiorire Marene”, giornata di gioco e condivisione aperta alla comunità, promossa dalla stessa associazione. Le iscrizioni sono disponibili online.