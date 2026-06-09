Cuneo, al Circolo Arcipelago torna “Balin”: bazar sociale tra riuso, cultura e musica

Domenica 14 giugno il Circolo Arcipelago di Cuneo ospiterà la terza edizione di “Balin”, il bazar sociale che, con l’arrivo della stagione estiva, propone una giornata all’insegna dell’incontro, del riuso e della creatività.

A partire dalle ore 10 e per l’intera giornata, gli spazi del circolo si trasformeranno in un luogo aperto alla partecipazione, tra mercatini creativi, scambio di abiti e accessori – con una sezione dedicata anche a bambini e ragazzi – laboratori, momenti artistici e conviviali. Un appuntamento pensato per essere vissuto senza fretta, favorendo connessioni tra persone, oggetti e idee.

Tra le novità dell’edizione estiva debutta “The Breakfast Club”, che unisce colazione e cinema d’animazione: dalle 10 sarà possibile partecipare a una colazione condivisa, seguita alle 10.30 da una proiezione dedicata ai più piccoli e agli appassionati del genere.

Per tutta la giornata saranno attivi “Swaparci”, lo spazio dedicato allo scambio di vestiti e accessori, e il “Mai Dire Bazar”, che ospiterà artigiani, creativi e collezionisti con oggetti unici e autoproduzioni.

Alle ore 11 è in programma l’inaugurazione della mostra personale di Emanuele Migliore, “LILLAM – Aldilà di Maia”, un percorso che intreccia esperienze autobiografiche e riflessioni universali attraverso diversi linguaggi espressivi.

Dalle 12.30 spazio al momento conviviale con “BYOFA! – Bring Your Own Food”, formula che invita i partecipanti a condividere il pranzo negli spazi del circolo, mentre il bar “Punto G” resterà attivo per tutta la giornata.

Il pomeriggio proseguirà alle 15 con un laboratorio di animazione per bambini dai 5 ai 12 anni condotto da Alessia Pulì, seguito alle 15.30 da “L’Isola Letteraria” con la presentazione del romanzo “Barriera Babylon” di Barbara Santise, in dialogo con Sara Doronzo.

Alle 17.30 spazio alla musica con il concerto del cantautore torinese Matteo Castellano, mentre a chiudere la giornata sarà il DJ set di SuperFluo, tra sonorità funk, disco, hip hop ed elettronica.

“Balin” si conferma così un’occasione di socialità e cultura diffusa, tra relax, scoperta e condivisione. L’ingresso è riservato ai soci Arci, con contributo libero.