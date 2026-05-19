Caramagna Piemonte, torna il raduno di auto, moto e Vespe storiche e moderne

Domenica 24 maggio 2026 Caramagna Piemonte ospiterà il 4° Raduno Auto, Moto e Vespe Storiche e Moderne, una manifestazione ormai diventata un punto di riferimento per collezionisti, club e appassionati di motori provenienti da tutto il Piemonte. L’evento è organizzato da A.S.D. CV SC Events in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune di Caramagna Piemonte.

Il cuore della manifestazione sarà Piazza Castello, che per l’intera giornata si trasformerà in una vetrina a cielo aperto dedicata ai motori. La caratteristica più distintiva del raduno è la sua impostazione inclusiva: accanto alle auto d’epoca e alle Vespe storiche troveranno spazio anche supercar e vetture sportive di ultima generazione, in un confronto suggestivo tra passato e presente.

I mezzi non saranno semplicemente esposti, ma disposti nel centro storico per consentire a visitatori e fotografi di osservare da vicino dettagli, restauri ed evoluzioni tecnologiche. Un modo per valorizzare non solo i veicoli, ma anche il contesto urbano che li ospita.

Tra i momenti più attesi della giornata ci sarà la Parata Storica, curata dalla Pro Loco di Caramagna. A partire dalle 10.15, i partecipanti sfileranno con i propri mezzi lungo le strade e nei dintorni del paese, offrendo uno spettacolo che unisce movimento, turismo e valorizzazione del territorio.

Il programma prenderà il via alle 9 con accreditamento degli equipaggi e apertura del Mercatino Vintage, dedicato ad antiquariato, artigianato e collezionismo. Alle 9.30 aprirà ufficialmente l’esposizione al pubblico, mentre alle 12.30 è previsto il pranzo aperto a tutti presso l’Oratorio Parrocchiale. Nel pomeriggio, dalle 15, spazio all’intrattenimento per bambini, prima della chiusura affidata alle 16 allo spettacolo musicale al Teatro Polivalente con “Magico mondo dei Doremi”.

La manifestazione è pensata come una vera festa popolare, capace di coinvolgere pubblici diversi: collezionisti e club automobilistici e motociclistici, famiglie in cerca di una giornata di svago, ma anche appassionati di vintage e mercatini. L’ingresso all’area espositiva sarà gratuito per tutto il pubblico.

Per il pranzo all’oratorio, aperto a equipaggi e visitatori al costo convenzionato di 25 euro, sarà invece necessaria la prenotazione obbligatoria, vista la disponibilità limitata dei posti. Il menù comprende due antipasti, primo, grigliata mista con contorno, dolce, acqua, vino e caffè.

I partecipanti con mezzo proprio dovranno accedere all’area espositiva esclusivamente dall’ingresso predisposto in via Garessio. Per informazioni e prenotazioni del pranzo è possibile contattare la Pro Loco ai numeri 379 3082052 e 339 5435349