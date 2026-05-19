Roccavione, incontro aperto con Beppe Ghisolfi sull'educazione finanziaria

Venerdì 22 maggio, alle ore 18, presso la Sala Consiliare del Comune di Roccavione, si svolgerà l’incontro pubblico “L’educazione finanziaria per tutti”, con la partecipazione di Beppe Ghisolfi, banchiere, scrittore e giornalista, considerato uno dei pionieri dell’educazione finanziaria in Italia. A dialogare con lui sarà l’avvocato Gianmario Parola, in un confronto pensato per essere chiaro, accessibile e rivolto a tutti i cittadini.

L’obiettivo dell’appuntamento è affrontare un tema spesso percepito come complesso o riservato agli addetti ai lavori, ma che in realtà riguarda la vita quotidiana di ciascuno: saper leggere il presente economico, comprendere il valore del risparmio, orientarsi tra scelte finanziarie, credito, investimenti, rischi e opportunità. Educazione finanziaria significa, in parole semplici, avere gli strumenti di base per prendere decisioni più consapevoli, difendere il proprio futuro e quello della propria famiglia, evitare errori, riconoscere le informazioni affidabili e affrontare con maggiore sicurezza le sfide economiche di ogni giorno.

L’incontro sarà quindi un’occasione per parlare di economia e finanza senza tecnicismi inutili, con un linguaggio comprensibile e concreto, partendo dalle domande che interessano davvero le persone: perché è importante risparmiare? Come si impara a gestire meglio il denaro? Che cosa devono sapere i giovani per affrontare il futuro? Quali attenzioni servono oggi per proteggere famiglie, anziani e nuove generazioni?

Beppe Ghisolfi porterà a Roccavione la sua lunga esperienza nel mondo bancario, economico e divulgativo. Nato a Cervere nel 1949, è Presidente dell’Accademia di Educazione Finanziaria, Consigliere del CNEL, Consigliere dell’Istituto Mondiale delle Casse di Risparmio WSBI e Direttore Responsabile di Banca Finanza. In passato è stato, tra gli altri incarichi, Vicepresidente dell’ABI, Vicepresidente dell’ACRI, Vicepresidente dell’ESBG e Presidente della Cassa di Risparmio di Fossano.

Autore di numerosi libri dedicati all’economia e alla finanza, Ghisolfi è spesso ospite di trasmissioni televisive sulle reti nazionali ed è stato insignito del Leone d’Oro per l’Economia a Venezia, premio di cui è attualmente Presidente. A gennaio è uscito il suo ottavo libro, “Primi passi verso l’economia”, dedicato ai ragazzi delle scuole medie, confermando il suo impegno nella diffusione della cultura finanziaria anche tra i più giovani.

L’incontro è aperto a tutti e rappresenta un’opportunità importante per avvicinarsi a un tema fondamentale con semplicità, chiarezza e autorevolezza.

Appuntamento venerdì 22 maggio alle ore 18 presso la Sala Consiliare del Comune di Roccavione.