Arriva anche a Mondovì la mostra fotografica dell’Aido Piemonte

Un concorso fotografico nato per valorizzare la forza del dono e della solidarietà nella vita quotidiana, con l’obiettivo di raccontare, in modo autentico e visivo, quei gesti semplici ma potenti che creano legami tra le persone: un aiuto inaspettato, uno sguardo empatico, un’azione che favorisce altruismo, empatia e comunità.

Questo, in breve, lo spirito della mostra “La Via del dono - immagini di solidarietà” promossa da Aido Regione Piemonte Odv in collaborazione con le singole sezioni provinciali, che farà tappa a Mondovì dal 21 al 25 maggio prossimi in Sala Scimè (inaugurazione il 21 maggio alle ore 16.00; visitabile venerdì, sabato e lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e domenica dalle ore 9.00 alle 12.00). «Una bella opportunità di sensibilizzazione comunitaria - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessora alle Politiche sociali Francesca Botto - per una mostra dal respiro collettivo, che accentua il valore della solidarietà e dei rapporti sociali. Grazie all’Aido Mondovì e Valli Monregalesi Odv per aver intercettato un’esposizione regionale dal forte valore simbolico e dal forte impatto emotivo».