Savigliano: torna la "Festa della cultura", nel segno della pace

Cinque giorni (e non solo) dedicati al teatro, alla storia, all’arte, al cinema, alla pittura e alla poesia, con il tema della pace a fare da filo conduttore. Torna a Savigliano la Festa della cultura: da mercoledì 20 a domenica 24 maggio le tante associazioni della Consulta Cultura e Promozione del Territorio si presenteranno alla città con numerosi eventi tra cui momenti musicali e concerti, reading di poesia, esposizioni artistiche, visite guidate, proiezioni e filmati.

Tema dell'edizione 2026 è quello della pace, motivo per cui la Festa della cultura prenderà simbolicamente il via il mercoledì, in concomitanza con il Salone del volontariato in piazza Santa Rosa e l'arrivo della Lampada di Assisi, segno di pace e fratellanza fra i popoli. Oltre a coinvolgere l'intero universo culturale saviglianese, la kermesse anche quest'anno si snoderà per l'intero centro storico cittadino: da piazza Santa Rosa a piazza Turletti, dalla Crosà Neira a palazzo Muratori-Cravetta, dal teatro Milanollo al museo civico, dal Centro culturale al chiostro di Santa Monica, da piazza Cesare Battisti a via del Teatro, dalla chiesa di San Pietro all'Ara della Vittoria.

Spiega l'Assessore alla cultura Roberto Giorsino: «Anche quest'anno le associazioni che operano sul territorio saviglianese in ambito culturale hanno aderito con grande entusiasmo alla Festa della Cultura, il cui tema è assolutamente pregnante e denso di significato. Infatti, sia le associazioni che le scuole hanno mostrato grande sensibilità verso il tema scelto dalla Consulta Cultura, indissolubilmente legato alla pace, intesa come valore universale da difendere e promuovere». «Per questo motivo – aggiunge – voglio ringraziare indistintamente tutti coloro che hanno reso possibile le realizzazione di queste giornate, a partire dalla Consulta nella sua interezza, rappresentata dal presidente Sergio Daniele. Senza dimenticare il fondamentale e insostituibile apporto dato dalla responsabile del settore cultura dell'assessorato, dott.ssa Laura Mellano, e dal suo staff. Con grande maestria ha saputo trovare la giusta collocazione ai vari eventi, facendo in modo che ciascuno potesse avere il risalto che merita».

«Organizzare la Festa della cultura – gli fa eco la dott.ssa Laura Mellano – mi permette di riflettere sulla nostra realtà, mi consente di usare quella lente di ingrandimento che mette a fuoco le capacità delle singole associazioni di fare rete tra loro, e il tema della pace è stato un filo conduttore importante. Sono ormai quattro anni che questo format regala grandi soddisfazioni, e quest'anno abbraccia un arco temporale più esteso, nella speranza di poter soddisfare una platea ancor più ampia. Il mio grazie va quindi a tutti coloro che, partecipando, dimostrano come “fare cultura” sia un piacevole momento di aggregazione sociale».

«Anche quest’anno – conclude il presidente della Consulta cultura del Comune di Savigliano Sergio Daniele – le scuole e le numerose associazioni della Consulta hanno risposto con grande entusiasmo e partecipazione all’appello. La vivacità e la ricchezza di questo tessuto sociale, artistico e culturale rappresentano un patrimonio prezioso e distintivo per la nostra città».

PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 20

PIAZZA SANTA ROSA, dalle ore 8 alle ore 13

SALONE DEL VOLONTARIATO

Stand di tutte le Associazioni di volontariato e solidarietà in collaborazione con le scuole saviglianesi per far conoscere e promuovere il volontariato ai giovani e agli studenti. In collaborazione con “Il Tavolo della Pace”. Durante la mattinata sarà accolta la Lampada di Assisi, segno di pace e fratellanza fra i popoli e simbolo del Giro d’Italia per la Pace, a cui il Comune di Savigliano ha aderito. Promosso dal CSV Cuneo e dalla Consulta Solidarietà Savigliano.

GIOVEDÌ 21

CROSÀ NEIRA, ore 21

“RASSEGNA CHORALIA - Concerto CORaGGIO”. A cura dell'Associazione Amici della Musica con la partecipazione del CORO G diretto da Carlo Pavese. Ingresso unico € 5 – per informazioni 335.5299411.

VENERDÌ 22

TORRE CIVICA, ore 11

FLASH MOB PER LA PACE, a cura degli alunni dell'Arimondi-Eula

CROSÀ NEIRA, ore 18

“NO ALLA GUERRA: UN’ALTRA DIFESA È POSSIBILE?”. Incontro pubblico con Francesco Vignarca (coordinatore Rete Italiana Pace e Disarmo). Esibizione del Coro Polifonico Once Upon a Choir. In collaborazione con “Il Tavolo della Pace”. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

CENTRO CULTURALE SAVIGLIANESE, ore 21

“COME ERAVAMO...” e “COME ERAVAMO 2...”. Lettura di brani di storia saviglianese con la presenza di alcuni autori. A cura di Book Club LiberAria - Festival Liberamenti Pro Loco Savigliano.

CHIESA DI SAN PIETRO, ore 21.15

UN CANTO PER LA PACE. Con la partecipazione del Complesso Bandistico Città di Savigliano, Coro Vox Armonica, Corale Milanollo, Live APS, Coro MusicaNova e Corale Alpina R. Celoria.

SABATO 23

PIAZZA TURLETTI, ore 9

COLAZIONE LETTERARIA, a cura dell'Associazione Voci Erranti.

ore 10

“UNA COSA SOLA - tutte le cose passano, tranne una...”. Spettacolo di lettura a cura di DICO BENE - Voci Erranti.

ore 10-18

“RILEGGIMI”, mercatino del libro usato. A cura della Biblioteca Civica “L.Bàccolo”. Il ricavato sarà devoluto all'associazione Ashas.

ore 15-18

LABORATORI PER BAMBINI E GIOCHI DA TAVOLO. A cura della Biblioteca Civica “L.Bàccolo” e dell’Associazione Culturale Espansione Ludica.

ore 16

SLALOM POETICO. Reading dove voci diverse si intrecciano in un percorso di pace. Saluto del presidente Antonio Scommegna, seguono letture poetiche. A cura dell'associazione Culturale Cenacolo C. Rebora.

ore 19

APERITIVANDO. Aperitivo presso il Caffè Intervallo. A cura dell’Associazione Voci Erranti.

ARA DELLA VITTORIA, ore 10

“SAVIGLIANO IN GUERRA”, visita gratuita. Il racconto permetterà di fare un tuffo in un passato in cui la guerra aveva un valore eroico e chi chiedeva la pace era considerato un vile. Prenotazione consigliata: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it .

CHIOSTRO CONVENTO SANTA MONICA, ore 10-18

I.I.S. CRAVETTA-MARCONI di Savigliano.

L’obiettivo è dare voce all'infanzia, anello delicato e fragile di una catena dura e insensibile, ispirandosi all’operato dell’Unicef. Presentazione dei manufatti realizzati dagli studenti dei vari indirizzi dell’Istituto.

I.C. SANTORRE DI SANTAROSA di Savigliano e SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA S. MARIA DELLA PIEVE.

PASSEGGIANDO PER SAVIGLIANO IN PACE! Crescere a Savigliano, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 1° grado, scambiandoci doni, musica, colori, parole... L’arte di donare pace con l’Arte.

PIAZZA SANTA ROSA, ore 11

“LIBERAMENTI”: Libri, viaggi, turismo... e molto altro ancora. Inaugurazione ed apertura del padiglione espositivo. A cura dell'associazione turistica Pro Loco Savigliano. Il padiglione rimarrà aperto il sabato dalle 11 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 19. All'interno, esposizione e vendita di quadri il cui ricavato sarà destinato alla realizzazione di un progetto a ricordo del prof. Giulio Ambroggio. Inoltre, in tutte le serate promosse dal Festival Liberamenti presso il Centro Culturale sarà estratta a sorte per i presenti la partecipazione ad un viaggio con la Pro Loco Savigliano.

RIDOTTO TEATRO MILANOLLO

ore 10

Incontro “Fragilità mentali e rischi di psicosi nei giovani”, a cura del Rotary Club Savigliano. Relatore: dott. Maurizio Coppola Psichiatra, primario SERD.

ore 15

“UN ALTRO GIORNO FELICE”, pillole di Teatro dell’Assurdo sull’incomunicabilità tra esseri umani. A cura di Claudio del Toro, Teatro-Società con gli allievi-attori del laboratorio “Attori in Corso”

MUSEO CIVICO A. OLMO, ore 16

Inaugurazione della mostra “DALLA RESISTENZA ALLA COSTITUZIONE NELL’80° DELLA COSTITUENTE”. A cura dell'associazione Memoria Viva Canelli e Azione Cattolica Piemonte-Val d’Aosta. In collaborazione con ANPI Savigliano. Interviene il prof. V. Rapetti, coautore della mostra. Ingresso libero.

PIAZZA CESARE BATTISTI, ore 16.30 – Sala Mutuo Soccorso

“ANCHE LA NATURA HA BISOGNO DI PACE. L’UOMO E LA FAUNA SELVATICA”. Conversazione con Franco Bergese, ambientalista, ornitologo, già guardiaparco del Parco del Marguareis e della Riserva naturale di Crava Morozzo. A cura di Attività e Cultura per Savigliano ODV.

TEATRO MILANOLLO, ore 17.30

Spettacolo teatrale “LE RANE DI ARISTOFANE”, commedia che parlava di pace parlando di guerra. A cura dell’Associazione Culturale Chi è di scena APS.

FOYER TEATRO

Esposizione di “scultura” di cioccolato finemente realizzata dagli allievi della Scuola Cnos Fap sul tema della pace.

VIA DEL TEATRO

Durante tutta la giornata, via del Teatro si trasformerà nella “VIA DEGLI ARTISTI”, con l’esposizione di opere dedicate al tema della pace dell’artista saviglianese Laura Somale e di giovani artisti, con la collaborazione dell’Associazione LiberAria.

CENTRO CULTURALE SAVIGLIANESE, ore 21

“AUTOSTOP ATTRAVERSO L’HIMALAYA INSEGUENDO UN SOGNO” A cura del globe-trotter e scrittore Sebastiano Ramello. Sarà accompagnato da Natalia con il suolo delle campane tibetane. Festival Liberamenti, Pro Loco Savigliano.

CROSÀ NEIRA, ore 21

“CREPE DA ABITARE, STORIE DA CREARE. Trasformazione, pace e futuri possibili”. Testimonianze di vita e percorsi di trasformazioni, tra fragilità e rinascita. Una serata per esplorare la possibilità di scegliere la pace, anche dopo il dolore. A cura del Gruppo Teatrale Incontri, promosso da Associazione NOI con VOI e Associazione La Voce di Elisa.

DOMENICA 24

PALAZZO MURATORI CRAVETTA, ore 15 e 16.30

VISITA GUIDATA in occasione della Giornata Associazione Dimore Storiche Italiane. Ingresso gratuito. Prenotazioni presso Ufficio Turistico IAT ( ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it ).

CROSÀ NEIRA, ore 21

CONCORSO INTERNAZIONALE DI INTERPRETAZIONE MUSICALE “WALLY E NERINA PERONI”, terza edizione. Concerto dei finalisti e premiazione. A cura della Fondazione Istituto Musicale GB Fergusio. Ingresso libero.

CENTRO CULTURALE SAVIGLIANESE, ore 21

“VIAGGIO IN UCRAINA - una saviglianese testimone di questo periodo bellico”. A cura della professoressa M. Gabriella Asparaggio. Festival Liberamenti, Pro Loco Savigliano.

EVENTI OFF

CONFRATERNITA DI SAN GIOVANNI, AGORÀ

FINO A DOMENICA 24

Mostra dei lavori eseguiti dagli iscritti ai laboratori dell’Unitre di ricamo bandera, pittura e disegno per l’anno accademico 2025/2026. Orario: sabato 23 dalle 15 alle 18.30; domenica 24, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30.

SENTIERO SUL MAIRA

SABATO 23, ore 14.30

PASSEGGIATA SUL SENTIERO DEL MAIRA. In collaborazione con il CAI Savigliano, Cooperativa Emmaus per disabili, Camminare in Camper e Protezione Civile Unione Terre di Pianura. Promosso da Associazione Turistica Pro Loco Savigliano e Festival Liberamenti.

CENTRO CULTURALE SAVIGLIANESE

VENERDÌ 29, ore 21

VIAGGI IN COMPAGNIA - Festival Liberamenti, Pro Loco Savigliano.

SABATO 30 - ore 21

“IN PROGRAMMA SORPRESA, SORPRESA...!”. Serata a sorpresa a cura dell'associazione turistica Pro Loco Savigliano – Festival Liberamenti, Pro Loco Savigliano.

DOMENICA 31 - ore 21

“IL K2 DAL VERSANTE CINESE, UNA DELLE AREE PIÙ SCONOSCIUTE DELLA TERRA”. A cura del Centro “Visonarium” di Dolce Acqua – Festival Liberamenti, Pro Loco Savigliano.