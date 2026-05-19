Muoviti Alba, domenica al Palazzetto una tappa dedicata a famiglie e sport

Torna domenica 24 maggio “Muoviti Alba”, l’iniziativa dedicata alle famiglie che farà tappa al Palazzetto dello Sport di via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa 2. L’appuntamento prenderà il via alle 15 con il ritrovo e l’avvio delle attività ludico-motorie pensate per coinvolgere insieme grandi e piccoli.

Dopo la merenda, il pomeriggio proseguirà con programmi sportivi differenziati, grazie alla collaborazione delle realtà sportive del territorio. I partecipanti potranno avvicinarsi a pallavolo, judo, beach volley e scherma, sempre seguiti da coach esperti e in un contesto pensato per imparare divertendosi.

L’iniziativa è semplice e accessibile a tutti: non serve prenotare e la partecipazione è gratuita. È sufficiente presentarsi con abbigliamento sportivo, pronti a vivere un’esperienza di movimento, scoperta e condivisione.

L’obiettivo di “Muoviti Alba” è proprio quello di proporre l’attività fisica come occasione di incontro e di conoscenza di nuove discipline, coinvolgendo le famiglie in un percorso leggero ma educativo. Per questa stagione quella di domenica sarà l’ultima data prima della pausa estiva.

L’assessore allo Sport Davide Tibaldi ha sottolineato come l’appuntamento rappresenti la chiusura di un percorso molto partecipato: in autunno, ha anticipato, il progetto tornerà con nuove proposte e con l’obiettivo di ampliare ulteriormente l’offerta per raggiungere un numero ancora maggiore di famiglie.

“Muoviti Alba” è promossa dall’Assessorato allo Sport del Comune di Alba in collaborazione con i Comitati di Quartiere cittadini, i centri sportivi, Pallavolo Alba, ASD Centro Judo Albese, San Paolo Sport Alba, Accademia Scherma Alba e con il supporto della Fondazione CRC.