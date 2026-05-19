"Difendere la libertà - L'ora dell'Europa": Carlo Calenda a Cuneo per presentare il suo ultimo libro

Il senatore Carlo Calenda, segretario nazionale di Azione, farà tappa a Cuneo il prossimo martedì 4 giugno per un importante appuntamento pubblico con la cittadinanza.

L’incontro si terrà alle 18:30 presso lo Spazio Varco (Via Carlo Pascal, 5C).

Al centro dell’evento ci sarà la presentazione dell’ultimo libro del Senatore, dal titolo "Difendere la libertà - L'ora dell'Europa".

Un’occasione di dibattito e riflessione sui temi caldi della politica internazionale, sul ruolo cruciale dell'Unione Europea nello scenario geopolitico attuale e sulle sfide future che attendono il nostro Paese e il Continente.

L'evento è aperto a tutti i cittadini, ai rappresentanti della stampa e alle realtà associative del territorio che desiderano approfondire le tesi e le proposte contenute nel volume.

L'ingresso è gratuito, ma per garantirsi un posto a sedere è obbligatoria la prenotazione online al link ufficiale di Eventbrite.