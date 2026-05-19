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Politica | 19 maggio 2026, 15:47

"Difendere la libertà - L'ora dell'Europa": Carlo Calenda a Cuneo per presentare il suo ultimo libro

Martedì 4 giugno allo Spazio Varco

&quot;Difendere la libertà - L'ora dell'Europa&quot;: Carlo Calenda a Cuneo per presentare il suo ultimo libro

Il senatore Carlo Calenda, segretario nazionale di Azione, farà tappa a Cuneo il prossimo martedì 4 giugno per un importante appuntamento pubblico con la cittadinanza. 

L’incontro si terrà alle 18:30 presso lo Spazio Varco (Via Carlo Pascal, 5C). 

Al centro dell’evento ci sarà la presentazione dell’ultimo libro del Senatore, dal titolo "Difendere la libertà - L'ora dell'Europa". 

Un’occasione di dibattito e riflessione sui temi caldi della politica internazionale, sul ruolo cruciale dell'Unione Europea nello scenario geopolitico attuale e sulle sfide future che attendono il nostro Paese e il Continente. 

L'evento è aperto a tutti i cittadini, ai rappresentanti della stampa e alle realtà associative del territorio che desiderano approfondire le tesi e le proposte contenute nel volume. 

L'ingresso è gratuito, ma per garantirsi un posto a sedere è obbligatoria la prenotazione online al link ufficiale di Eventbrite.

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