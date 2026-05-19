 / Politica

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Politica | 19 maggio 2026, 15:14

Laura Ravetto, dopo Forza Italia e Lega, ora si accasa con il generale Vannacci

Veterana del Parlamento, la deputata di natali cuneesi ha alle spalle cinque legislature. È la prima big lasciare il partito di Salvini per il nuovo movimento di destra Futuro Nazionale

Laura Ravetto

Laura Ravetto

Avanti di questo passo, Futuro Nazionale rischia di spolpare Lega e Fratelli d’Italia.

Non si fa in tempo a registrare una nuova adesione, che già ne viene segnalata un’altra tanto in ambito locale che nazionale.

Laura Ravetto, parlamentare di lungo corso di origini cuneesi, lascia la Lega e passa con il generale Roberto Vannacci e il suo Futuro Nazionale. Un cambio di casacca molto apprezzato dal movimento dell'ex parà.

“Accolgo con grande piacere Laura Ravetto all’interno di Futuro Nazionale - dice all'Adnkronos Vannacci - . Si tratta di una personalità politica di consolidata esperienza, con cinque legislature in Parlamento e ruoli di rilievo- sottolinea - ricoperti nel corso della sua attività istituzionale, fra cui quello di sottosegretario ai Rapporti col Parlamento nel 2010 e responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia nel 2019. Sono certo - afferma ancora il generale - che potrà offrire un contributo importante alla crescita e all’evoluzione di Futuro Nazionale".

Ravetto è di fatto la prima big a lasciare il Carroccio per il nuovo movimento di destra. "La formalizzazione dell’ingresso – chiarisce Vannacci – avverrà giovedì a Salsomaggiore Terme, in occasione dell’evento ‘Guerra e Pace’.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium