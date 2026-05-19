Oggi la lista "Magliano Riparte – Belgrano Sindaco" presenta il suo programma per Magliano Alpi

Oggi, martedì 19 maggio alle ore 20.45 presso il salone sito presso la Biblioteca Comunale di Magliano Alpi si terrà la presentazione del programma della lista "Magliano Riparte" e dei suoi candidati insieme al candidato sindaco Francesco Belgrano.
Un’occasione preziosa per presentare il programma elettorale e confrontarsi con i cittadini sulle proposte e progetti per il paese.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per un confronto diretto e davvero trasparente per il futuro di Magliano Alpi.