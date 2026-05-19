Fossano, Tiziana Airaldi lascia Fratelli d’Italia per aderire a Futuro Nazionale

Futuro Nazionale, il movimento ch ha come leader Roberto Vannacci, continua ad arruolare componenti anche nei Consigli comunali delle maggiori città della Granda.

Dopo Beppe Lauria a Cuneo, ora è la fossanese Tiziana Airaldi a lasciare il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia nel municipio della città degli Acaja per aderire al nuovo soggetto politico fondato dall’ex generale della Folgore.

Eletta per la prima volta in Forza Italia, era stata consigliera di minoranza ai tempi del sindaco Davide Sordella. Era poi stata riconfermata, nel primo mandato di Dario Tallone, questa volta in maggioranza, ancora nella lista di FI per poi passare a Fratelli d’Italia.

Alle ultime elezioni amministrative era stata la più votata con 103 preferenze personali nella lista di Fratelli d’Italia.

Già all’indomani del voto erano emersi dissapori nei confronti del partito poiché Airaldi riteneva che, in virtù dell’alto numero di consensi ottenuti, le spettasse il ruolo di vicesindaco.

Le cose però andarono diversamente e lei rifiutò di entrare in giunta restando semplice consigliera.

In occasione del bilancio 2024 aveva disertato la seduta di Consiglio facendo mancare il numero legale insieme ad altri colleghi di maggioranza a conferma delle perduranti divergenze.

“Sono stata contattata prima dal referente provinciale Beppe Lauria e poi venerdì ho incontrato il coordinatore regionale Emanuele Pozzolo, ma non sono stati tanto loro a convincermi – spiega Airaldi – quanto piuttosto la visione che il generale Vannacci ha del nostro Paese. Sono una donna di destra che vede in Futuro Nazionale un progetto di rilancio del Paese. Sono state le sue idee e i suoi ideali, in ultima analisi, che mi hanno convinta ad aderire”.



