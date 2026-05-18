Il gruppo dei candidati consiglieri della lista civica INSIEME per ROSSANA ha incontrato i residenti presso i locali della Crusà

Buona partecipazione e oltre le aspettative, lo scorso venerdì 15 maggio, all’incontro promosso dalla lista civica INSIEME per ROSSANA. Una presenza onestamente oltre le attese, che ha confermato l’attenzione dei cittadini verso il percorso amministrativo proposto dal gruppo.

La serata si è aperta con l’intervento del candidato alla carica di sindaco Giuliano Degiovanni, sindaco uscente, che ha illustrato le motivazioni alla base della ricandidatura e il senso di una programmazione pensata per guardare lontano.

Degiovanni ha presentato i candidati della lista e ha ripercorso il cammino che ha portato il gruppo alla decisione di ripresentarsi agli elettori. Nel suo intervento ha inoltre sottolineato come, in caso di elezione, questo sarà il suo ultimo mandato. Allo stesso tempo ha evidenziato come all’interno della squadra siano presenti motivazioni, competenze e capacità per dare continuità al percorso amministrativo anche in futuro.

A seguire è intervenuto il candidato vicesindaco Patrizio Barile, che ha illustrato i principali punti del programma elettorale. Al centro del suo intervento la concretezza delle proposte, frutto dell’esperienza amministrativa maturata in questi anni e della volontà del gruppo di lavorare su interventi realmente legati alle necessità della comunità.

Famiglie, anziani, studenti, associazioni e opere pubbliche sono stati tra i temi principali affrontati nel corso della serata. Una particolare attenzione è stata riservata al progetto che la lista intende mettere in campo per coinvolgere i residenti più giovani, nella fascia d’età tra i 18 e i 25 anni, con l’obiettivo di avvicinarli all’attività amministrativa e permettere loro di incidere sulle scelte del Comune secondo bisogni, idee e priorità delle nuove generazioni.

In chiusura, il candidato sindaco ha ringraziato i presenti e ha richiamato l’importanza della partecipazione al voto. Pur in presenza di una sola lista, sarà infatti necessario raggiungere il quorum previsto. L’obiettivo del gruppo è ottenere un risultato positivo, sostenuto da una buona partecipazione dei votanti.

La serata si è conclusa con un momento conviviale, durante il quale i candidati hanno avuto modo di intrattenersi con i cittadini presenti, proseguendo il confronto in un clima diretto e partecipato.