Bra, le Sorelle Clarisse invitano al Triduo di Pentecoste

«Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce». Attraverso questa invocazione possiamo riconoscere quanto anche noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo.

E perché riempia i nostri cuori e trasformi le nostre vite, le Sorelle Clarisse di Bra invitano alla solennità di Pentecoste, preceduta da un appuntamento di fede, che intende essere un momento forte di preghiera in attesa del giorno in cui la Chiesa fa memoria della discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.

Giovedì e venerdì, 21 e 22 maggio, alle ore 21, nella chiesa del Monastero delle Clarisse (viale Madonna dei Fiori, 3), è in programma la veglia di preghiera in attesa dello Spirito Santo.

Infine, sabato 23 maggio, alle ore 21, Messa solenne di Pentecoste, per una notte che introduce nel mistero del cinquantesimo giorno, pienezza della Pasqua, contrassegnato dall’evento dell’effusione dello Spirito, battesimo della Chiesa nascente.

Negli Atti degli Apostoli la Pentecoste rappresentò l’evento straordinario in cui le genti si scoprirono, con la forza dello Spirito Santo, unite, anche se diverse; capaci di dialogare, anche se con idiomi diversi. Nacque così la Chiesa. Nacque così la comunità cristiana, il popolo di Dio, intorno al Sommo Sacerdote che è Gesù.