La TARI a Bra: prima rata il 30 settembre

La Giunta comunale di Bra ha differito al 30 settembre la scadenza della prima rata della TARI, la tassa rifiuti, inizialmente previsto al 30 giugno. Nelle prossime settimane, infatti, saranno approvate le tariffe dell’imposta per il 2026, sulla base del piano economico finanziario disposto dal consorzio di bacino Co.A.B.Se.R. (consorzio albese braidese servizi rifiuti), dopo che il legislatore aveva differito anche il termine per l’approvazione del piano e delle tariffe dal 30 aprile al 31 luglio.

Invariata la scadenza della seconda rata del tributo al 16 dicembre, mentre i percettori del nuovo “bonus sociale rifiuti” disposto dall’autorità nazionale ARERA, che è andato a sostituire le riduzioni ISEE previste nel regolamento comunale, riceveranno comunicazione dell’ammontare del bonus entro fine giugno. Gli avvisi di pagamento della TARI saranno recapitati ai contribuenti con congruo anticipo rispetto alla scadenza di fine settembre, assieme al bollettino PagoPA necessario per effettuare il pagamento delle due rate o per versare il tributo in unica soluzione.

Sempre in tema di scadenze di imposte locali, il 16 giugno scade la rata di acconto dell’IMU, l’imposta municipale propria. Come ogni anno è attivo sul sito web del Comune di Bra un calcolatore che consente di definire l’importo e generare la delega di pagamento F24 necessaria per il saldo del tributo. Il calcolatore è raggiungibile all’indirizzo https://bra.comune-online.it/web/home/accedi-alla-calcolatrice-imu-tasi .

A fine maggio scade invece la prima rata del Canone unico patrimoniale, l’entrata che ha sostituito nel tempo i prelievi in materia di occupazione del suolo pubblico, pubblicità e pubbliche affissioni. Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando i bollettini PagoPA allegati agli avvisi recapitati agli interessati nelle settimane passate.