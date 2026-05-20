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Un momento della serata celebrativa del Lions Club Bra Host
Buon 51° compleanno Lions Club Bra Host!
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Attualità | 20 maggio 2026, 08:24

Buon 51° compleanno Lions Club Bra Host!

Festa grande giovedì 14 maggio per lo storico Club di servizio nato nel 1975

Un momento della serata celebrativa del Lions Club Bra Host

Un momento della serata celebrativa del Lions Club Bra Host

Una serata conviviale per celebrare il 51° compleanno del Lions Club Bra Host, in termini internazionali chiamato Charter Night.

L’appuntamento di giovedì 14 maggio è stato l’occasione per celebrare un Club ricco di storia, tradizioni e azioni di solidarietà sul territorio, nato ufficialmente a Bra il 7 maggio 1975. Da allora, oltre mezzo secolo di interventi concreti in vari ambiti, da quello dell’ambiente a quello sanitario, passando attraverso il sociale e la cultura, sempre nel solco della filosofia costitutiva lionistica del “We serve”, cioè il servizio innanzitutto.

Per l’importante appuntamento, soci e amici del L.C. Bra Host si sono dati convegno al ristorante La Porta delle Langhe di Cherasco, ricevendo il caloroso benvenuto dal presidente Andrea Molineris.

A seguire è stata servita la cena sociale in un clima caratterizzato da entusiasmo, amicizia e condivisione, per una serata fatta anche di bilanci, riconoscimenti e manifestazioni di gratitudine, nello stile del Lions Club.

Sì, certo che c’era la torta, preparata dagli studenti del Cnos-Fap di Bra. Che anniversario sarebbe altrimenti?

Silvia Gullino

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