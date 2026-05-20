Buon 51° compleanno Lions Club Bra Host!

Una serata conviviale per celebrare il 51° compleanno del Lions Club Bra Host, in termini internazionali chiamato Charter Night.

L’appuntamento di giovedì 14 maggio è stato l’occasione per celebrare un Club ricco di storia, tradizioni e azioni di solidarietà sul territorio, nato ufficialmente a Bra il 7 maggio 1975. Da allora, oltre mezzo secolo di interventi concreti in vari ambiti, da quello dell’ambiente a quello sanitario, passando attraverso il sociale e la cultura, sempre nel solco della filosofia costitutiva lionistica del “We serve”, cioè il servizio innanzitutto.

Per l’importante appuntamento, soci e amici del L.C. Bra Host si sono dati convegno al ristorante La Porta delle Langhe di Cherasco, ricevendo il caloroso benvenuto dal presidente Andrea Molineris.

A seguire è stata servita la cena sociale in un clima caratterizzato da entusiasmo, amicizia e condivisione, per una serata fatta anche di bilanci, riconoscimenti e manifestazioni di gratitudine, nello stile del Lions Club.

Sì, certo che c’era la torta, preparata dagli studenti del Cnos-Fap di Bra. Che anniversario sarebbe altrimenti?