Mondovì, il centrodestra interroga l'amministrazione sulla sede del CSSM e sul recupero dello storico pozzo di vicolo del Teatro

Il gruppo consiliare del Centro-destra ha presentato due interrogazioni in Consiglio comunale su temi che riguardano l’accessibilità ai servizi pubblici e la tutela del patrimonio storico cittadino, entrambe con primo firmatario il consigliere comunale Rocco Pulitanò, capogruppo di Fratelli d’Italia.

La prima interrogazione riguarda il palazzo degli uffici comunali di proprietà del Comune, situato in corso Statuto, zona Passerella, che ospita tra gli altri la sede del CSSM – Centro Servizi Socio Assistenziali del Monregalese. L’attenzione dei consiglieri si concentra sull’accessibilità agli uffici collocati ai piani superiori dell’edificio, attualmente raggiungibili unicamente tramite scala, nonostante la tipologia di servizi erogati sia rivolta anche a persone con ridotta mobilità, anziani e famiglie con passeggini.

"Parliamo di un servizio socio-assistenziale che, per sua natura, si rivolge spesso a utenti fragili - dice Pulitanò -. Proprio per questo riteniamo necessario verificare se siano state fatte tutte le valutazioni del caso in termini di abbattimento delle barriere architettoniche". Nell’interrogazione si chiede inoltre se, durante i recenti lavori di ristrutturazione dell’edificio, fosse stata valutata l’installazione di un ascensore o di soluzioni analoghe, oppure se si stia considerando una diversa collocazione degli uffici in spazi pienamente accessibili.

La seconda interrogazione riguarda invece il pozzo storico di vicolo del Teatro, nel rione Breo, considerato l’ultimo pozzo ancora presente nel centro urbano di Mondovì. Un manufatto che, secondo ricostruzioni storiche, risalirebbe presumibilmente al Seicento e che rappresenta una testimonianza significativa della storia della città.

"Il pozzo di vicolo del Teatro è un piccolo ma importante pezzo della memoria urbana monregalese - prosegue Pulitanò -. Riteniamo che meriti attenzione e che si possa valutare un intervento di recupero e valorizzazione prima che il degrado ne comprometta definitivamente la conservazione".

“Con queste iniziative – conclude Enrico Rosso, capogruppo del Centro-destra in Consiglio comunale a Mondovì - il gruppo consiliare del Centro-destra intende sollecitare l’Amministrazione comunale sia sul fronte della piena accessibilità ai servizi pubblici sia su quello della tutela e valorizzazione degli elementi storici che contribuiscono all’identità della città”.