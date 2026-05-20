Gli alunni della primaria di Sale delle Langhe a lezione di primo soccorso

Grande partecipazione e vivo interesse hanno caratterizzato l’incontro dedicato al progetto “A B C Primo Soccorso”, promosso dalla Croce Bianca Ceva con l’obiettivo di diffondere tra i cittadini e i bambini la cultura dell’emergenza e della prevenzione sanitaria.

L’iniziativa ha visto protagonisti i volontari della Croce Bianca Paolo Castellino, Monica Secco e Mauro Rosso, che con professionalità, competenza e grande disponibilità hanno accompagnato gli alunni delle classi terza, quarta e quinta della Scuola Primaria di Sale delle Langhe in un importante percorso formativo sulle principali tecniche di primo soccorso e sui corretti comportamenti da adottare in caso di emergenza.

Durante l’incontro sono stati affrontati temi fondamentali legati alla sicurezza e alla salvaguardia della vita umana, a partire dall’attivazione della “catena del soccorso” e dall’utilizzo corretto del 112, il Numero Unico di Emergenza. I volontari hanno spiegato ai partecipanti come effettuare una chiamata efficace ai soccorsi, quali informazioni comunicare agli operatori e quanto sia importante mantenere la calma nei momenti critici.

Particolare attenzione è stata dedicata anche agli interventi di primo soccorso in caso di ostruzione delle vie aeree, illustrando le corrette tecniche di disostruzione e la manovra di Heimlich, fondamentale soprattutto nei casi di soffocamento. Ampio spazio è stato inoltre riservato alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare con il BLS – Basic Life Support, attraverso dimostrazioni pratiche sul massaggio cardiaco, evidenziando quanto un intervento tempestivo possa risultare decisivo nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi sanitari. L’incontro ha suscitato notevole interesse e coinvolgimento da parte degli alunni e del personale scolastico. Le insegnanti, colpite dall’importanza e dall’utilità degli argomenti trattati, hanno espresso il desiderio di riproporre il progetto anche nei prossimi anni scolastici, con l’obiettivo di sensibilizzare sempre più gli alunni sull’importanza del primo soccorso e della prevenzione.

L’iniziativa conferma ancora una volta il prezioso ruolo svolto dalla Croce Bianca Ceva sul territorio, non solo nell’ambito dell’emergenza sanitaria, ma anche nella formazione e nella diffusione della cultura della solidarietà e dell’aiuto verso il prossimo.