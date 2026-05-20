Note di Verde conquista Cuneo: oltre 1.400 visitatori tra ville e giardini

Grande partecipazione e pubblico numeroso per la nuova edizione di Note di Verde, andata in scena a Cuneo nel fine settimana del 16 e 17 maggio. L’iniziativa ha permesso di aprire le porte di 15 location tra ville, giardini e spazi verdi cittadini, richiamando oltre 1.400 visitatori e confermandosi tra gli appuntamenti di punta del Festival del Verde.

L’evento, organizzato da Orticola del Piemonte con il patrocinio della Città di Cuneo, il sostegno della Fondazione CRC e la collaborazione della Delegazione FAI di Cuneo, fa parte del più ampio cartellone del Festival del Verde, in programma dal 4 al 24 maggio tra Torino e il Piemonte sul tema “Simbiosi Urbane: acqua e radici”.

Il bilancio è stato positivo anche per l’amministrazione comunale, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa come occasione per far conoscere meglio il patrimonio verde cittadino e per creare un dialogo tra cultura, ambiente e bellezza dei luoghi. In questo quadro, Note di Verde si è confermata una proposta capace di unire valorizzazione del territorio e partecipazione del pubblico.

Il percorso ha toccato alcuni dei luoghi più significativi della città, a partire dal giardino della Prefettura, che ha accolto circa 300 visitatori nel suo elegante giardino all’inglese. Tra le tappe anche il giardino di Casa Betania, il cortile della Biblioteca Civica di Cuneo, la più antica del Piemonte e ospitata a Palazzo Audiffredi, oltre al giardino del giornale La Guida.

Ampio spazio anche alle ville storiche, con aperture straordinarie come quelle di Villa Bersezio e Villa Oldofredi Tadini, e alle grandi aree verdi naturali, tra cui il Parco Fluviale Gesso e Stura con l’Orto didattico e il Giardino della Lipu, oasi che ospita uccelli e altri animali selvatici. Nel circuito sono rientrati inoltre diversi spazi pubblici, tra cui piazza Ex Foro Boario, il Parco della Resistenza, i giardini Dino Fresia, Carolina Invernizio, Lalla Romano e il Parco Parri, scelti per le loro peculiarità paesaggistiche.

Il Festival del Verde proseguirà poi a Torino con nuovi appuntamenti dedicati alla natura e al verde urbano, fino al gran finale con Flor, la manifestazione florovivaistica più importante del Piemonte, in programma al Parco del Valentino dal 22 al 24 maggio e a ingresso gratuito.