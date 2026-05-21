ANPAS Piemonte e UMVV insieme per la protezione civile: nasce un protocollo per integrare soccorso, logistica e assistenza veterinaria

Rafforzare la capacità di risposta del Servizio di protezione civile attraverso una collaborazione strutturata tra assistenza sanitaria, supporto logistico e competenze medico-veterinarie. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato da ANPAS Piemonte e UMVV – Unità Medico Veterinaria Volontaria, con l’intento di sviluppare una sinergia operativa stabile nella gestione delle emergenze.

L’accordo è stato firmato a Grugliasco il 18 maggio dal presidente di ANPAS Piemonte Vincenzo Sciortino e dal presidente UMVV Guido Giordana. Il documento definisce un quadro di cooperazione volto a integrare risorse, competenze e procedure operative a sostegno della popolazione e degli animali coinvolti in eventi emergenziali, anche all’interno di attività produttive.

Il protocollo nasce dalla consapevolezza che tutela della salute pubblica, benessere animale e sicurezza delle comunità siano ambiti strettamente connessi, soprattutto nei contesti di protezione civile. Particolare attenzione viene riconosciuta anche al valore della relazione tra persona e animali d’affezione, considerata un elemento importante per il benessere psicofisico, soprattutto per anziani e persone fragili.

Tra gli ambiti prioritari della collaborazione figurano il soccorso e l’assistenza veterinaria negli scenari emergenziali, il supporto sanitario e logistico alla popolazione evacuata con animali al seguito, la gestione di aree di accoglienza dedicate, la partecipazione congiunta a esercitazioni operative e attività di prevenzione e pianificazione. L’intesa prevede inoltre percorsi di formazione condivisa per volontari e operatori, con l’obiettivo di uniformare procedure, linguaggi operativi e capacità di intervento.

«La firma di questo protocollo d’intesa rappresenta un passo importante verso una protezione civile sempre più integrata, moderna e vicina ai bisogni delle comunità», ha sottolineato Vincenzo Sciortino. «Le emergenze richiedono oggi competenze multidisciplinari e una capacità di risposta coordinata che sappia prendersi cura non solo delle persone, ma anche degli animali che fanno parte della vita quotidiana di tante famiglie».

Sulla stessa linea Guido Giordana, che ha evidenziato come il rapporto uomo-animale abbia assunto un ruolo sempre più rilevante nella società contemporanea, soprattutto in ambito familiare e nelle situazioni di fragilità. «La necessità di fornire interventi efficaci con una autonomia operativa ha portato a questo rapporto di collaborazione con l’ANPAS, nel quale si compendiano capacità logistiche con competenze di tipo specialistico», ha spiegato.

Le attività previste saranno attivate su richiesta delle autorità competenti, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e nazionali, garantendo tempestività operativa, coordinamento istituzionale e tracciabilità degli interventi. Il protocollo avrà durata triennale e prevede anche un monitoraggio periodico dell’efficacia delle azioni svolte, con la possibilità di aggiornare nel tempo i contenuti dell’intesa.

ANPAS Piemonte rappresenta 81 associazioni di volontariato con 17 sezioni distaccate, oltre 11 mila volontari e una rete di mezzi e servizi che ogni anno garantisce centinaia di migliaia di interventi. UMVV, nata nel 2013 nel Cuneese e riconosciuta dal Dipartimento della Protezione Civile, riunisce veterinari pubblici e liberi professionisti impegnati nelle attività specialistiche di protezione civile, con una collaborazione ormai consolidata anche a livello nazionale.